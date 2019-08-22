Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Katfar'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve polislerden oluşan koroda yer aldığı öğrenildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 46 yaşındaki Yusuf Katfar, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törenin ardından Katfar'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Hunat Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Katfar'ın cenazesi, İldem Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Katfar'ın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.


 
Bağlama çaldığı görüntüleri duygulandırdı
Öte yandan üçüz çocuk babası polis memuru Yusuf Katfar'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve polislerden oluşan koroda yer aldığı öğrenildi. 10 Nisan'da düzenlenen programda ilk kez kurulan polis kadrosu 'Polis Haftası Etkinlikleri' kapsamında konser vermiş, Katfar da koroda bağlama çalmıştı.




 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Polis MemuruHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.