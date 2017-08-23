Prematürelerde kasık fıtığı tehlikesi



Çocuklarda en sık cerrahi işlem gerektiren sorunların başında gelen kasık fıtığının erken müdahaleyi zorunlu kılan en önemli problemlerin başında geldiğini belirten Dr. Harun Reşit Ayangil, istatistiklerin çocuk cerrahisi kliniklerinde bir yıl içinde yapılan ameliyatların yüzde 50’sine yakınının kasık fıtıklarından oluştuğuna dikkat çekti. Zamanında tedavi edilmemesi ve bağırsak tıkanması ya da boğulmuş fıtık oluşması halinde ise çocukta testis, yumurtalık veya bir miktar barsak kaybıyla sonuçlanabilecek daha tehlikeli tablolar ortaya çıkabileceğini kaydeden Dr. Harun Reşit Ayangil, ailelerin tanı konur konmaz çocuklarını ameliyat ettirmeleri gerektiğini ifade etti.



En önemli belirti kasıkta şişlik ve çıkıntı

Ailesel yatkınlık gösteren sorunun anne karnındayken başladığını dile getiren Dr. Harun Reşit Ayangil, “Processus vaginalins denilen yapının kapanmamasına bağlı olarak ortaya çıkıyor ve kesenin içine organların girmesiyle birlikte de belirtiler görülüyor. Fıtık muayenesi sırasında ya da çocuğun ağlaması, gülmesi, öksürmesi ve ıkınması halinde kasık bölgesinde belirgin şişlik oluşması sorunun en önemli göstergesini oluşturuyor. Aileler de genellikle alt değiştirme sırasında kasıkta şişlik ya da çıkıntı olarak fark ediyor” dedi.



Erken doğan bebeklerde daha sık görülüyor

Soruna erkek çocuklarında daha sık rastlandığını kaydeden Dr. Ayangil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde bu oran yüzde 30’lara kadar yükselebiliyor. Sağ ya da sol kasıkta tek başına ya da her iki kasıkta birden de ortaya çıkabiliyor. Sağ tarafta sola nazaran daha sık görülüyor. Çocuklar sırt üstü yattıkları sırada fıtık kesesi küçülüp kayboluyormuş gibi görünse de aslında sorun var olmaya devam ediyor. Ve hiçbir şekilde kendiliğinden iyileşmiyor.”



Boğulmuş fıtık durumu zorlaştırıyor

Duruma müdahale edilmediğinde ‘boğulmuş fıtık’ tablosunun ortaya çıktığını, bunun da tedaviyi daha zorlaştırdığını vurgulayan Dr. Ayangil, “Bu durumda acil müdahale edilmesi gerekiyor. Pankreas dışında tüm organlar fıtık kesesi içinde sıkışabiliyor. Kısa zamanda müdahale edilmezse o organ boğuluyor. Beslenmesi bozulduğu için kısa süre içende organ tahribatıyla sonuçlanabiliyor. Bu durumda basit bir fıtık ameliyatı çok daha zor ve karmaşık bir noktaya gelebiliyor” diye konuştu.



Ameliyat şart

Çocukta ilk belirtilerin görülmesinin ardından vakit kaybedilmeden hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Dr. Harun Reşit Ayangil, “Kesin tanı muayeneyle konuluyor. Kasık kanallarının iki yaşına kadar kapanabileceğine dair yanlış bir kanı vardır ki, bu zaman kaybına ve dolayısıyla son derece tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Özellikle erken doğan çocuklarda bu risk daha yükseliyor. Bu nedenle tanı konulmasının ardından mümkünse en kısa sürede ameliyat edilmesi gerekiyor. Kasık fıtığı ameliyatları çocuklarda sıklıkla yapılan bir işlem, dolayısıyla ailelerin tedirgin olmasına da gerek yok. Özellikle de acil durumlar oluşmadan yapılırsa çok daha kolay gerçekleştirilir. Çocuklar, operasyondan iki saat sonra beslenmeye başlayabiliyor ve aynı gün taburcu edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

