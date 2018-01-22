'Prenses Doğum' ile acı çekmeden doğum yapılabiliyor

Hem normal doğum yapmanın hem de ağrı çekmemenin mümkün olduğunu söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü “Doğum sırasında çekilen ağrı korkusu çok yaygın bir korku. Bilimsel tanımıyla takofobi olarak adlandırdığımız bu korku bazı psikiyatrik bozukluğa da zemin hazırlıyor. Bu nedenle maalesef ki ülkemizde sezaryen oranı çok yüksek. Ancak günümüz anestezisinde bunu önlemek çok kolaylaştı. Epidural anestezi sayesinde sancı çekmeden bir doğum yaşamak mümkün olabiliyor” diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü, "Epidural uygulama, doğum eylemi aktif olarak başladığında yani rahim açıklığının 4 cm’e ulaşması ve her kasılmanın 3 dakika aralıklarla gelmesiyle birlikte yapılıyor. Bel kısmından omurgalar arasından yerleştirilen bir kateter yardımıyla lokal anestezik madde verilerek belden aşağısında ağrının hissedilmesi önleniyor. Son derece güvenilir bir yöntem olması nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Epidural uygulamada, anestezi dozu sadece rahim kasılmaları sırasındaki ağrıyı ortadan kaldıracak, ancak rahim kasılmalarını azaltmayarak doğumun normal seyrini etkilemeyecek şekilde ayarlanıyor. Bu şekilde sadece ağrı iletimi bloke olduğu için dokunma duyusu ve hareket etkilenmiyor. Anne adayı doğum süreci içerisinde dolaşıp, gezebildiği gibi her türlü ihtiyacını rahatlıkla giderebiliyor.

Sezaryene geçiş zorunluluğunda kolaylık sağlanıyor" ifadesinde bulundu.

Bazı normal doğumlardan sezaryene dönülmek zorunda kalındığında da epidural anestezinin kolaylık sağladığını anlatan Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü şu bilgileri verdi:

“Bebeğin oksijen alımının ve kalp ritminin bozulması, baş, pelvis uyumsuzluğu denilen bebeğin başı ile annenin kemik yapısının uyuşmaması, yeterli sancı ve süreye rağmen rahim ağzının yeterli açıklığa ulaşamaması gibi durumlarda normal doğumdan sezaryene geçmek zorunlu olabiliyor. Epidural anestezi uygulanan hamilelerde böyle bir durumda ekstra bir anestezi işlemi yapılmıyor. Mevcut bulunan epidural kateterden lokal anestezi dozu artırılarak rahatlıkla hastaya sezaryen yapılabiliyor.”

Prenses doğum sonrasında anne bebeğine hızlı bir şekilde ulaşabiliyor, emzirebiliyor. Ağrılar nedeniyle bitkin düşmediği için bebeğinin ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebildiği gibi doğum sonrası birinci günde rahatlıkla yürüyerek evine dönebiliyor.

“Korkularımın yersiz olduğunu anladım”

Epidural anestezi ile rahat ve konforlu bir doğum sonrasında bebeğini kucağına alan Ayşe Arslan, yaşadığı deneyimi şu cümlelerle anlattı:

“İlk hamileliğim olduğu için çok heyecanlıydım ve ama sorunsuz bir hamilelik süreci geçirdim. Bana başından beri normal doğumu teşvik ettiler ve ben de bu konuda aynı şeyi düşünüyordum. Ama normal doğum ağrıları açıkçası beni çok tedirgin ediyordu. 40 hafta 4 günlük olduğumda ise doğum ağrılarım başladı. Bu noktada epidural anestezi benim için en uygun çözüm oldu. Rahim açıklığını görülmesini takiben de anestezi uygulandı. Normal bir doğum gibi kasılmalarım oldu ama ağrı hissetmedim. Doğum süresi uzun olmasına karşın hareket edebiliyordum. Ve zamanı geldiğinde de normal doğum yapabildim.”