Prof. Dr. Tarhan Evliliğin 5 düşmanını anlattı

Üsküdar Üniversitesi Rektörü-Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ASDER, ASSAM, Miraç Vakfı ve Atlas Eğitim Kurumlarının ortaklaşa düzenlediği “İyi Bir Anne-Baba Olmak” konferansında Kayserililerle bir araya geldi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Nevzat Özer ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İyi Anne Baba Olmak” başlıklı konferansta önemli bilgiler paylaştı.

Evlilikte sevgi, saygı, sabır, sadakatin çok önemli olduğunu, bunları uygulayabilenlerin evlilikte yaşanabilecek sorunların yüzde 80’ini çözmüş olabileceklerinin altını çizen Tarhan, evliliğin 5 düşmanının “Yalan ve niyet okuma, egoizm, yakınlıktan kaçınma, yüksek beklenti-konforculuk ve takım olamama” olduğunu kaydetti.

İnatçılığın da evliliğin düşmanı olduğunu ifade eden Tarhan, kuşkucu ve egosu yüksek kişilerin evlilikte inatçı tavır takındıklarını söyledi. Kişilerin özeline, özrüne ve kutsalına kesinlikle dokunmamak gerektiğinin de altını çizen Tarhan, dürüst bir eş ile yaşamanın şans olduğunu, eşlerin bunun kıymetini bilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Evlilikteki problemlerin kaynağı duygusal zekâ

İlk olarak beynin işleyişi ve bölgelerini anlatan, duygusal karar alma ve davranışlardaki farklılıklar bağlamında kadın ve erkek beyninin farklılıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, duygusal zekânın önemine vurgu yaptı. Son dönemde yapılan araştırmaların da duygusal zekânın önemini ortaya koyduğunu belirten Tarhan, evlilikte yaşanan problemlerinin önemli kısmının duygusal zekâ ile ilgili olduğunu söyledi. Bu kişilerin sorun çözme becerisi geliştiremediği, dolayısıyla sorunları da çözemediklerini ifade eden Tarhan, duygusal zekâyı geliştirmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Duygusal zekâyı geliştirmek kişinin kendisini, beynindeki kimyasalları yönetebilmek anlamına geldiğini kaydeden Tarhan, bunun zor olmadığını biraz emek ve gayret gerektirdiğinin altını çizdi.

Nasihat vermek değil model olmak gerekiyor

Ebeveyn çocuk arasındaki tartışmaların güç savaşlarına dönmemesi gerektiğini ifade eden Tarhan, “Çocuk ya da eşler arasında problemler olabilir, bu durumda kişi karşımıza değil yanımıza alarak sorun çözümüne gidilmeli. Bugün otur deyince yerine oturan bir gençlik yok. Akıllı ebeveyn çocuğunu yanına alır, karşısına değil. Emir vermek yerine seçenek sunmak gerekiyor onlara. Nasihat yerine örnek olmak gerekiyor günümüz çocuklarına. Bu çok daha etkili bir öğrenme modeli. Saatlerce nasihat bir işe yaramıyor. Çocuğunun her şeyine karışan işgalci anne olmaktan uzak durmak gerekiyor. Çünkü kontrolcü annelere karşı çocuklar tarafın sevgi kadar öfke de gelişebiliyor.”

Duygunun da dilleri var

Duygunun da dilleri olduğunu, eşlerin birbirlerine duygularını ifade etmekten çekinmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile içerisinde eleştirellik, özgürlükçülük, çoğulculuk ve katılımcılığın olmasının aileyi güçlendireceğini söyledi. Ailelerin günümüzde bir sığınak, güven yuvası olduğunu dile getiren Tarhan, son sığınak ailelerde aile bağlarına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Tarhan şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bugün batı, artan egoizm, konformist yaşamın getirdiği yalnızlıkla mücadele ediyor. Yalnızlıkla savaşıyorlar. Aile bağları çok zayıfladı. Batıda çocuklar suç ve maddenin kıskacında. Ailelerde güven, sevgi azaldı. Tek değer maddiyat algılanır oldu. Kapitalizm maddi kazanımları empoze ediyor.”

Tarhan: “Aileyi koruyan sosyal duvarlar yıkıldı”

Günümüzde aileyi koruyan sosyal duvarların yıkıldığını ifade eden Tarhan: “Ailelerimiz eskisi kadar korunaklı değil. Dünya tek bir tıkla bilgisayar, akıllı telefonlarla evlerimizin içinde. Herkes istediğinde dünyanın her bir köşesine çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Toplum artık aileyi koruyamıyor. Aile kendini koruyabilmeli. Sevginin oluşturduğu sıcak ilişkiler ailenin en kıymetli bağıdır, şefkati, fedakârlığı ve empatiyi de bu duygular besler. Bu duygulara sahip çıkmamız gerekir. Aksi halde 50 yıl sonra aile kavramı erozyona uğrayabilir, toplum çözülebilir.” dedi.

Evlilikte alışkanlıklar tarafları körleştiriyor

Evlilikler zamanla alışkanlık haline geliyor diyen Tarhan, “Alışkanlıklar tarafları körleştirebiliyor, dolayısıyla zaman zaman eşler ilişkilerini renklendirecek bir birlerine karşı davranışlarda bulunabilirler. Evlilik uzun bir yolcuğa çıkmak gibidir. Evlilik ciddi bir kurum. Daha evlenmeden ‘Olmaz ise boşanırız’ diye bir seçeneği düşünenlerin çoğunluğu boşanıyorlar. Dolayısıyla boşanma seçenek olarak düşünülmemeli. Tabi ki boşanmanın kaçınılmaz olduğu haller de vardır. Ama kişi öncelikle evliliğine dair elinden gelen her şeyi yapmış olması gerekir.”

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a konferans sonunda Atlas Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Önem ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı plaket takdim etti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan konferans sonrasında okurları için kitaplarını imzaladı. Uzun kuyruklar oluşturan okurlar Tarhan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Tarhan’ın ikinci konferansı ise ASSAM ve Miraç Vakfı tarafından düzenlenen “İslam Dünyasının Ayağına Batan 6 Diken” başlığındaydı. Konferans Miraç Vakfı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

