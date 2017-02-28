Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Prof. Dr. Yüce Acıbadem’de göreve başladı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İmdat Yüce, Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Yüce Acıbadem’de göreve başladı
Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ekibine katılan Prof. Dr. İmdat Yüce, 2005 yılında Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak göreve başladı. Prof. Dr. İmdat Yüce, baş-boyun tümörleri (gırtlak, dudak, ağız, sinüs, tükürük bezi) ağız-yüz-çene cerrahisi, tiroit ve paratroid rahatsızlıklarının tedavisindeki önemli çalışmalarıyla tanınıyor. 1976 Nevşehir Ürgüp doğumlu Prof. Dr. İmdat Yüce, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2000-2005 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2011 yılında doçent, 2017 yılında profesörlük unvanını alan Prof. Dr. İmdat Yüce’nin birçok bilimsel çalışması bulunuyor.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü ekibine yarı zamanlı olarak katılmasıyla ilgili, "Acıbadem’de hizmet vermekten mutluluk duyuyorum" açıklamasında bulundu.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.