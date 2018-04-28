Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Proje kapsamında yetiştirilen tavuklar telef oldu

Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde TÜBİTAK Projeleri kapsamında yetiştirilen tavukların kafesine ne olduğu bilinmeyen bir hayvan girerek hayvanları telef etti. Projeye büyük emek sarf eden öğrenciler manzarayı görünce şok yaşadı.

Proje kapsamında yetiştirilen tavuklar telef oldu
Proje hocası ve öğrencileri tarafından hazırlanan kuluçka makinesinde yumurtalardan çıkan tavuklar yirmi gündür kafeslerinde idi. Ancak önceki gün sabah okula gelen öğrenci ve öğretmenler acı manzara ile karşılaştı. Projede görev alan öğrenciler olup bitene anlam veremezken büyük üzüntü yaşadılar.

Tavuklar  için özel olarak okul bahçesinde yaptırılan kafese gelincik olduğu tahmin edilen hayvanın girdiği tahmin ediliyor.

Kayseri Gündem
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.