Proje kapsamında yetiştirilen tavuklar telef oldu

Proje hocası ve öğrencileri tarafından hazırlanan kuluçka makinesinde yumurtalardan çıkan tavuklar yirmi gündür kafeslerinde idi. Ancak önceki gün sabah okula gelen öğrenci ve öğretmenler acı manzara ile karşılaştı. Projede görev alan öğrenciler olup bitene anlam veremezken büyük üzüntü yaşadılar.Tavuklar için özel olarak okul bahçesinde yaptırılan kafese gelincik olduğu tahmin edilen hayvanın girdiği tahmin ediliyor.