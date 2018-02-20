Protez laboratuvarı açıldı

Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Protez Laboratuvarının açılışı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in katılımıyla yapıldı.

Tamer, açılışın ardından yaptığı açıklamada, sağlık alanındaki yatırımların sürdüğünü, bundan sonra daha güzel işlere imza atılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şehir Hastanesi yakın bir zamanda açılacak. Büyük ihtimalle 6 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah bir aksilik olmaz. Şehir Hastanesi oraya gittikten sonra acil binamız yerinde kalacak. Yine İldem'de 300 yataklı bir hastanenin ihalesi yapılacak. İnşallah bu sene temelini atacak duruma gelmiş oluruz. Kayseri sağlık turizminde de ön plana çıktı."

Tamer, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek, harekatın başarılı bir şekilde sonuçlanacağını ve oranın Suriye halkına bırakılacağını söyledi.

AA



