Protez saça İç Anadolu katkısı

Teknoloji çağı, birbirinden farklı kozmetikler, hayatın her alanını kapsayan stres ve iklim değişikliklerinin yanısıra genetik sebeplere bağlı olarak artık daha fazla saçımız dökülüyor. Saç dökülmesinin ortaya çıkardığı estetik kaygı, kadının da erkeğin de beklentilerini farklılaştırıyor.

Yaklaşık çeyrek asır önce keşfedilen protez saç uygulamaları Türkiye’de yoğun ilgi görüyor. Protez saçlarda kullanılan gerçek saç Doğu ve İç Anadolu Bölgesi kadınlarına kazanç kapısı oluyor. Türkiye’de 25 yıllık geçmişi olan protez saç uygulamalarında bugüne kadar yüzbinlerce uygulama yapıldığı düşünülüyor.

Kalite ve görünüm olarak gerçek saçlardan ayrılamayan protez saçlarda yine kaliteli gerçek saç kullanılması gerekiyor. Şehir yaşantısındaki kirlilik ve stresten uzak yaşayan Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi kadınlarının saçları protez saç için en uygun nitelikleri taşıyor. Bu bölgelerde yaşayan kadınların saçı kalın telli ve dayanıklı özeliklere sahip.

Saçlar servet değerinde

Özellikle Kars, Hakkari, Muş, Ağrı, Sivas ve Malatya gibi illerden temin edilen en kaliteli saçların kilosu 3 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Saçlarının uzunluğu 70 ila 80 santimetre arasında değişen bir kadından 40 ila 60 santimetrelik protez saç yapıldığını ifade eden Hairlife Kurucusu Mustafa Kemal Çiçek, “Kadınların büyük çoğunluğu yoğun ve uzun saçlarının olmasını istiyor” dedi.

Kadınlarda saç stili ve uzunluğunun tamamen farklı olduğunu belirten Saçlandırma Teknolojileri Uzmanı Çiçek, “Kadınlar ortalama olarak 40 ila 60 cm arasında uzunluklar tercih ediliyor. Kısa saçı tercih eden kadınların kullandığı ölçü ise ortalama 15 cm civarındadır” diye konuştu.

Erkekler Ronaldo hayranı

27 yıldır bu alanda çalıştığını aktaran Mustafa Kemal Çiçek, erkeklerde istenen saç uzunluğunun 5-7 santim arasında değiştiğini söylüyor. Herkesin yüz şekli farklı olduğu için uzunlukların ve modellerin standart olmadığının altını çizen Mustafa Kemal Çiçek, “Kellik problemi yaşayan erkeklerin büyük çoğunluğu Cristiano Ronaldo saç modelini tercih ediyor. Ayrıca protez saç yaptıran kişini boyu 4-5 cm daha uzun duruyor” dedi.

Protez saç nedir?

Protez saç, çok ince bir suni deri üzerine, su geçiren ve hava almasını sağlayacak şekilde gerçek saçların tek tek işlenmesi ile ortaya çıkar. Santimetrekarede 150- 200 saç teli işlenir ve alternatif yöntemlerin hiçbirinde bu kadar gür saç elde edilmez. Kellik yaşanan veya yaşanması muhtemel alan temizlenerek yeni oluşturan protez saç sorunlu bölgeye yerleştirilir. Gerçek saç görüntüsü ve kalınlığında olan protez saç uygulamaları gerçeğinden ayrılamaz.

(Kurum haberi)



