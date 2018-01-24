Rahim ağzı kanserine dikkat

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hüsne Bostan, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı dolayısıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu. Toplumda rahim ağzı kanserinin farkındalığının artmasının çok önemli olduğunu kaydeden Bostan, “Toplumda rahim ağzı kanseri farkındalığının artması bizler için çok önemlidir. Çünkü erken tanıyla sağ kalım oranlarının çok hızlı bir şekilde düzeldiği bir kanser türüdür. En sık görülen sebebi ise yüksek riskli HPV grupları dediğimiz cinsel yolla bulaşan bir viral enfeksiyonun etkili olduğu nedeninde en çok üzerinde durulan konudur. Bununla ilgili en çok 35-55 yaşları arasında görüldüğü için özellikle 30 yaş sonrasında yada cinsel hayat başladıktan sonra yıllık simir kontrolü rahim ağzı kanserine yakalanmasında çok çok önemlidir. Yıllık kontrollerde HPV tiplendirmesi yaptığımız testle erken tanıda çok ciddi yol alabiliyoruz. Bazen biyopsi gibi ilerleyen tanı testleri de bize yardımcı olabiliyor. Rahim ağzı kanserinin azalması ile ilgili ya da önlem alınmasıyla ilgili olarak hastanın senelik kontrolleri kesinlikle aksatmaması gerekiyor. Mutlaka kadın doğum uzmanları tarafından yapılan pap simir testleri dönem dönem halk sağlığında, KETEM ve aile hekimliklerinde yaygınlaştırılmasıyla toplumda bilinçlenmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Rahim ağzı kanserinin yıllar içerisinde gelişebilen bir kanser türü olduğunu ve ilk evrelerde çok ciddi bir belirtiler vermediğini kaydeden Hüsne Bostan, şunları söyledi:

“Bu yüzden pap simir testi kontrolü bizim için çok önemlidir. Erken evrede yakalamak pap simir testi ile mümkündür. İlerleyen evrelerde ise özellikle ilişki sonrası kanama bizi alarma geçirir. Normalden uzun süren adet dönemleri, adet dönemleri dışında kanamalar, et suyu şeklinde akıntılar, iştahsızlık ve yorgunluk ilerleyen dönemde çok sık karşımıza çıkar. Bununla ilgili alınacak önlemler arasında rahim ağzı kanseriyle ilgili aşımız geliştirildi. Yaklaşık 9 yaş itibariyle Dünya Sağlık Örgütü’nün de tüm kız çocuklarına önerdiği aşılar rahim ağzı kanserinde önleyici olabiliyor ama tabi ki yüzde 100 koruyuculuk mümkün değil.”