Ramazan Ayı’nın İlk Günü Hıdırellez Sevinci

Düzenlenen Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı etkinliği Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Bu gün insanların parklarda ve açık alanlarda piknik yaptığını ve bayramı kutladıklarını, insanların dilek dileyerek gül ağaçlarının altına bıraktıklarını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, “Malumunuz, bugün 6 Mayıs Hıdırellez Bahar Bayramı. Hıdırellez, bir kültür ve bahar bayramıdır. Bu baharın özelliği, halkın gönülden katılarak kutladığı bir bayram olması. Genel olarak parklar ve yeşil alanlarda, ırmak kenarlarında ve çeşme başlarında kutlanan bir bayram. Biz de yıllardır, Hıdırellez Bayramı’nı şehrimizin en güzel parklarından biri olan Gültepe Parkı’nda kutluyoruz. Bu bayrama halkımız ve hemşehrilerimiz sabahın erken saatlerinde yiyeceklerini ve çocuklarını alarak, bu parkta katılım sağlıyorlardı. Malumunuz bu yıl, Ramazan Ayı ilk güne denk geldiği için hemşehrilerimiz oruç ve ister istemez bayrama katılım olmadı. Ama resmi olarak bizim bu bayramı kutlamamız gerekiyordu. Bu güne dair halk arasında çok güzel inançlar var. Hızır İlyas peygamberin bugün halkın arasına katıldığı, aramızda dolaştığı var halk inancına göre. O nedenle 5 Mayıs gecesi insanlar dileklerini kağıda yazarak gül ağacının dibine gömerler. Bu inanışa göre de, dileklerinin kabul olacağına inanıyorlar. Bugün de, Hızır İlyas peygamberin aramızda dolaştığı inancına dayanarak insanların dilek dilediği ve kabul olmasını istediği bir gün. O nedenle bu güzel bayramımızın önce şehrimize, tüm İslam ve Türk alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



6 Mayıs Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı etkiliğinde, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ‘Kahramanlık Türkülerini’ seslendirirken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Korosu da konser verdi. Daha sonra Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş vatandaşlara iftariyelik olarak hurma dağıttılar.

