Ramazan karaciğerinize de iyi gelecek

Hastane Derindere İç Hastalıkları Uçmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, karaciğer hastalıkları olanların Ramazan’ı daha sağlıklı atlatmaları için yapmaları gerekenleri anlattı…



Bazı karaciğer hastalıkları yaşayan kişilerin oruç tutmalarının sağlıkları için yararlı olabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Kasapoğlu; “Oruç, bazı karaciğer hastalıklarında zararın yerine hastanın şikayetlerini azaltarak yarar sağlayabilir. Özellikle karaciğer yağlanması yaşayan kişilerde, uygun bir şekilde tutulan oruçla karaciğerdeki yağlanma azalabilir; hatta kaybolabilir. Karaciğer yağlanması için önlem alınmazsa, bu durum ilerleyerek karaciğer iltihabına (kronik hepatit) ve daha da ilerlerse kronik karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Karaciğer yağlanması problemi yaşayan kişiler oruç tutmaya başlamadan önce hekim kontrolünden geçip, hekimlerinin önerilerine göre hareket etmeli; iftarda ve sahurda yediklerine özen göstermeli, gereğinden fazla yemek yerine, dengeli ve ölçülü miktarlarda beslenmeye dikkat etmelidirler” diye konuştu.



Karaciğer yağlanmasını engellemek için bu besinleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz!

Tam tahıllı ekmek, bulgur, çavdar ekmeği, kepekli buğday, mercimek, kuru fasulye, kuru bakla, nohut, barbunya,

Günde iki yemek kaşığı zeytinyağı veya mısırözü yağı,

Bütün taze ve dondurulmuş sebzeler,

Kaymağı alınmış süt, yoğurt veya ayran, az yağlı peynir, yağsız lor çökelek, açık çay, ıhlamur, adaçayı,

Yağsız olmak şartıyla haşlanmış, ızgara veya fırında pişirilmiş dana ve balıketi,

Yağsız, kremasız ve unsuz hazırlanmış sebze ve mercimek çorbaları,

Ceviz, badem, kestane, pestil, kuruyemişli sucuklar,

Yağsız sütle yapılan tatlılar (muhallebi, kazandibi, sütlaç), güllaç, meyve salatası, aşure.



Bu besinleri tüketirken dikkat edin!

Karaciğer yağlanmasını önlemek için kahve, kepekli undan yapılmış ekmek, pirinç, hazır çorba, et ve tavuk suyuyla yapılmış çorbalar, fındık, antep fıstığı gibi kuruyemişler, tahin helvası, pekmez gibi tatlıları ölçülü tüketin. Kola, gazoz, şekerli meşrubatlar, hazır meyve suları, alkollü içecekler, yağda kızartılmış ve çok yağlı olan et, sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma etler, sakatatlar (karaciğer, dil, dalak, yürek, işkembe, paça,



böbrek) beyaz undan yapılmış hamur işleri ve tatlılar, hazır meyve suları, salamuralar, turşu, kaymak, mayonez, tuzlu kuruyemişlerden kesinlikle uzak durun.



Çok yemek değil; besleyici yemek önemli!

Hazımsızlık, karın ağrısı, bulantı gibi problemler yaşamak istemiyorsanız iftarda hızlı ve çok yemek yemeyin.

İftar ile sahur arası sürede, yatmadan 1-2 saat öncesine kadar küçük bir ara öğün yapın.

Sahur sofralarını kahvaltı sofrası gibi hazırlayın. Önce şekersiz çay, tam buğday ekmeği, peynir veya çorba ile hafif bir kahvaltı yapıp, daha sonra mümkün olduğunca bol sulu, kızartılmamış, aşırı yağlı olmayan gıdalar tercih edin.

Baklagilleri sahurda değil; iftarda yiyin.

Baharatlı yiyecekleri mümkün olduğunca tüketmeyin.

Sigara içmeyin.

Çikolatadan, aşırı kahve tüketiminden, biberli, yağlı yiyeceklerden uzak durun.

“Sahurda çok yemek, uzun süre tok tutar” düşüncesi yanlıştır. Çünkü ne kadar çok yenirse ve ne kadar çok tatlı tüketilirse, gün içinde o kadar çok acıkılır. Önemli olan yemeğin miktarı değil; kalitesidir.

Su ve mineral ihtiyacını karşılayacak gıdalar yanında, yumurta, süt, yoğurt, peynir veya sebze yemekleri gibi lifli gıdalar yiyin.

Kurum Haberi