Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ramazanda yürek burkan kare

Kayseri'de çöp konteynerinden atık kağıtları toplayan 9 yaşındaki Iraklı Abdurrahman'ı görenlerin yüreği burkuldu.

Babası vefat eden, annesi ve 5 kardeşi ile birlikte Irak'tan göç ederek Kayseri'ye yerleşen 9 yaşındaki Abdurrahman, ailesinin geçimine destek olabilmek için elindeki çuval ile atık kağıtları topluyor ve satarak para kazanıyor. Boyu ufak olduğu için çöp konteynerinin üzerine çıkan veya çöp konteynerinin içine giren Abdurrahman, eline giydiği eldivenle çöpleri karıştırarak atık kağıtları seçip çuvala koyuyor.
Türkçeyi tam olarak bilmeyen Iraklı Abdurrahman, yarım yamalak konuştuğu Türkçesiyle babasının vefat ettiğini, annesi ve 5 kardeşi ile Kayseri'de yaşadıklarını anlatarak, elindeki çuvalla sokak sokak çöp karıştırmaya devam etti.



--

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerçöp KonteyneriAtık KağıtKağıt ToplayıcısıRamazan Ayı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.