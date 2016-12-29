Randevu sistemi Kayseri şivesiyle tanıtıldı Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) tanıtılması amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotunda MHRS'nin öneminin Kayseri şivesiyle anlatıldığı görüntüler, izleyenleri hem güldürdü hem de bilgilendirdi.

29 Aralık 2016 Perşembe 11:25