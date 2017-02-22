Rektör Güven’e asil üyelik

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi.

Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Kurulu sonrası yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeliği; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Haluk Özsarı.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cüneyt Hoşcoşkun.

Denetim Kurulu Asil Üyeliği; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Akan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahattin Güzel ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova.

Denetim Kurulu Yedek Üyeliği; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Direktörü Dr. Yılmaz Keskindemirci ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Aral.

Yönetim Kurulu Üyeleri yaptıkları görev dağılımı ile Prof. Dr. Erkan İbiş’i Başkan, Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Salih Haluk Özsarı’yı Genel Sekreter, Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı ise Sayman olarak belirledi.

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