

Hem onkolojik sonuçlar iyi hem de yaşam kalitesi

Sempozyum halka yönelik ve hekimlere yönelik olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi. 23 Şubat'ta yapılan halka yönelik sempozyumda Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktar Asoğlu ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Prof. Dr. Philip Paty'nin yönetiminde, rektum kanseri ile ilgili merak edilenleri tartıştı, sempozyuma katılan hastalar kendi hikayelerini paylaştı. Hekimlere yönelik bölüm ise sadece toplantı salonundan değil, webcast konsepti ve akıllı telefon teknolojisiyle dünyanın her yerinden canlı olarak izlenebildi. Rektum kanserinde ameliyatsız tedavinin hastalar için hem çok iyi onkolojiik sonuçlar verebileceğini, hem de yaşam kalitesini arttıracağını söyleyen Prof. Dr. Oktar Asoğlu "Rektum kanserini ameliyatsız olarak takip edebilme düşüncesini ortaya atan, konuya spesikfikleşmiş özellikli merkezler, aynı ortak dile sahip cerrah, radyolog, nükleer tıp uzmanı, medikal onkolog, radyoterapi uzmanı ve iyi bir MR, PET, endoskopi alt yapısı bulunan merkezler oldu. Ve dünyada şu anda 2200 civarında vaka bu şekilde tedavi ediliyor" dedi.



Hastalar tedavi süreçlerini anlattı

24 - 25 Şubat tarihlerinde İTÜ Maslak Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılan bilimsel toplantıda yurtiçi ve yurtdışından gelen hekimler "Rektum Kanserinde Ameliyatsız Tedavi Mümkün mü?" sorusunu enine boyuna tartıştılar. Sempozyumda özellikle rektum kanserindeki tedavi yöntemlerinde hangi vakalarda nasıl karar verilebileceği tüm süreçleri ile multidisipliner olarak masaya yatırıldı. Mevcut kanıtların yanı sıra çok sayıda gerçek olgular üzerinden tartışmalar yapıldı, bilimsel farkındalık artırıldı.



Bilimsel sempozyumu dünyadan izlenebildi

Ülkemizde ve dünyada 3. sıklıkta görülen rektum kanserinin tedavisinde özellikle kalıcı kolostomi, işeme ve cinsel fonksiyon bozuklukları, dışkılama sorunları sık olarak görülebiliyor. Dünyada sayılı merkezler tarafından eşit onkolojik sonuçları sağlayabilecek ameliyatsız tedavi protokolleri araştırılıyor. Günümüzde konuya özelleşmiş kolorektal (kolorektal cerrah, karın radyoloğu, gastrointestinal onkolog ve nükleer tıp uzmanı) çalışma ekiplerinin sonuçları çok ümit vericidir. Bu ilgi çekici konunun işlendiği sempozyum Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden gelen katılımcıların eşliğinde ayrıca webcast konseptiyle dünyanın tüm ülkelerinden internet üzerinden canlı olarak izlenebildi. Liv Hospital Kolorektal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktar Asoğlu'nun ev sahipliği yaptığı sempozyumda dünyaca ünlü kanser merkezi MSKCC'den Kolorektal Cerrah Prof. Dr. Philip Paty, İngiltere'den Radyasyon Onkoloğu Prof. Dr. Rob Glynne-Jones, Hollanda'dan Karın Radyoloğu Prof. Dr. Regina Beetz-Tan ve Kolorektal cerrah Prof. Dr. Gerard Beetz'in yanı sıra ülkemizin çok saygın bilim insanları da konuşmacı olarak katıldı.



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