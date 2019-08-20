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Sağanak yağmur hem serinletti hem de ıslattı

Kayseri’de akşam saatleri dolaylarında başlayan sağanak yağış vatandaşları hem serinletti hem de fazlasıyla ıslattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, daha fazla ıslanmamak için hızla kaçarak yağmurdan sakınmaya çalıştı.

Hava sıcaklıklarının artışının ardından, sıcaklıkların normal seviyelere döneceği hatta yağmurlu günlerin geleceği uzmanlarca bildirilmişti. Bu kapsamda, akşam saatlerinde Kayseri’de aniden başlayan ve dakikalarca süren sağanak yağmur, sıcaktan bunalan vatandaşları oldukça serinletti. Yağmurun hızlı ve yoğun yağmasıyla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da sağanak yağmura maruz kalarak ıslandılar. Yağmurdan kaçmaya çalışanlar ise objektiflere yakalandı.



Dakikalarca süren sağanak yağmur bina çatılarındaki suyun tahliye edilmesine yarayan oluklardan cadde ve sokaklara akarken de görüntülendi. Kimi vatandaşlar ise dışarı çıkarak ya da cam veya balkondan yağmurun yağışını seyrettiler.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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