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Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti

Kayseri'de minibüsün üzerinde sıkışan Türk bayrağını, yaralıya müdahale etmek için kaza yerine gelen sağlık çalışanı önce temizledi ardından da katlayarak araca koydu. Sağlık çalışanının bu hareketi vatandaşlardan takdir topladı.

Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 VK 881 plakalı minibüs, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.



Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralı şahsı ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindiren sağlık çalışanı, kaza yapan aracın önünde sıkışan Türk bayrağını gördü. Ambulanstan inen sağlık çalışanı, özenle aldığı Türk bayrağını önce temizledi, ardından da kaza yapan aracın içerisine koydu. Sağlık çalışanının bu hareketi, çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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