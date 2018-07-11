SAĞLIKLI GENÇLİK HAREKETİ İÇ ANADOLU'DA 45 EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Proje kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Okul Hareketi'nde ise GSK Türkiye çalışanlarının da katılımıyla İç Anadolu'da üç okulda fiziksel iyileştirme çalışmaları ve sağlık atölyeleri gerçekleşti.

2013 yılında başlayan GSK ve TOG iş birliği, 2017 yılında hayata geçirilen sağlık okuryazarlığı projesi Sağlıklı Gençlik Hareketi ile devam ediyor. Proje, Türkiye genelinde gençleri sağlık okuryazarlığı temelinde güçlendirerek gençlerin kişisel gelişim süreçlerini desteklemeyi ve gençler aracılığı ile daha sağlıklı bir Türkiye için yatırım yapmayı hedefliyor.



Doktor ve uzmanlar tarafından özel olarak geliştirilen sağlık okuryazarlığı eğitimleri, 8 ana modülden oluşuyor. TOG bünyesindeki Sağlıklı Gelecek Rehberleri tarafından yüz yüze verilen eğitimler "Sağlıklı Çevre ve Yaşam Boyu Sağlık", "Ruhen İyi olma Hali/İyiliği Koruma", "Hijyen ve Özbakım", "Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele", "Bağımlılıkla Mücadele", "Afet Zamanlarında Yaşam Becerilerini Artırma", "Bilinçli İlaç Kullanımı ve Doğru Bilgiye Ulaşma", "Sağlık Hakları ve Sağlık Başvurusu Hazırlama" başlıklarında toplanıyor.



Projenin İç Anadolu durakları Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde ve Sivas'ta gerçekleşti. Düzenlenen 45 oturuma 841 kişi katıldı. Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Jülide Erdoğan, İç Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen eğitimlerde gençlerin "Bağımlılıkla Mücadele" ile "Sağlıklı Çevre ve Yaşam Boyu Sağlık" başlıklarına özellikle ilgi gösterdiğini belirterek "Sağlıklı Gençlik Hareketi kapsamında bugüne kadar Toplum Gönüllüsü gençlerle 31 ilde 2.739 gence ulaştık" dedi.



GSK İletişim ve Hasta İlişkileri Departman Lideri Selcen Çökdü ise; "Biz GSK Türkiye olarak insanlara her anlarında iyilik ve sağlık sunma amacıyla hareket ediyoruz. Bu yüzden çocuk ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarımız, onları kendi sağlıkları ve gelecekleri konusunda bugünden bilinçlendirmek üzerine kurulu. Çalışanlarımızı da bu projelere katarak daha sürdürülebilir ve başarılı çalışmalar yaptığımıza inanıyoruz" dedi."

Sağlıklı Okul Hareketi ilköğretim çağındaki çocuklara ulaşıyor



Sağlıklı Gençlik Hareketi'nin bir parçası olan "Sağlıklı Okul Hareketi"nde de GSK çalışanları TOG gönüllülerine eşlik ediyor. Projenin bu bacağında, imkânı kısıtlı okulların fiziksel iyileştirmeleri ve ilkokul çağındaki çocukların temel sağlık konusunda bilgilendirilmesi hedefleniyor. 600 Toplum Gönüllüsü ve 140 GSK gönüllüsünün görev aldığı projede bu gününe kadar 14 ilde 15 okula gidilerek, 450 etkinlik ve 250 sağlık atölyesi gerçekleştirildi; 1500 çocuk ile öğretmen ve velilerden oluşan 250 kişiye ulaşıldı. İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen Sağlıklı Okul Hareketi çalışmalarında ise Eskişehir, Konya ve Aksaray'da 3 okulda toplam 49 sağlık atölyesi ve etkinlikler gerçekleştirilirken, 200 çocuk ile 75 öğretmen ve veliye ulaşıldı. Sağlıklı Okul Hareketi ile 2019'a kadar 20 okula gidilmesi hedefleniyor.[Kurumsal]



