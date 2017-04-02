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Sağlıklı yaşam yürüyüşleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından “Doğa Seni Çağırıyor” sloganıyla düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü yeni sezonu açtı. Kızıltepe'de yapılan yürüyüşe yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Sağlıklı yaşam yürüyüşleri sürüyor
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Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'nde sezon açıldı. Sağlıkları için yürümek isteyenler Hisarcık Kızıltepe'de bir araya geldiler. Büyük ilginin olduğu yürüyüşe şehrin dört bir yanından gelen yaklaşık 1500 doğa ve sporsever katıldı.



Yürüyüş sonrası katılımcılar Spor Etkinlikleri A.Ş.'nin spor eğitmenleri nezaretinde ve müzik eşliğinde spor yaptılar.
Spor sonrası tüm katılımcılara Büyükşehir Belediyesi'nce kahvaltı paketi dağıtıldı.
Kurum Haberi

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