Şahin: “Elektronik araç gereçlerde tüketici hakları 10 yıla kadar korunur”

Tüketicilerin, elektronik eşyalardaki ortalama 2 yıl garanti süresi dolduktan sonra, ürünle ilgili hak talep edemeyeceklerine dair yanlış bir algı içerisinde olduklarını belirten TB Genel Başkanı Şahin, cep telefonlarında 5 yıl olmak üzere, genel olarak elektronik araç ve gereçlerde, garanti süresi dolmuş dahi olsa, tüketicilerin yasal haklarının 10 yıl boyunca korunduğunu ifade etti. Şahin, konuya dair şunları söyledi:



“Tüketiciler haklarının 2 yıl için olduğunu sanıyor”

“Tüketiciler haklarını ilk 2 yıl için zannediyorlar. 2 yıllık garanti süresi kanuni süredir. Firma fazlasını verebilir ama garanti süresini iki yılın altına düşüremez. Bu iki yıllık süre içerisinde biz tüm haklarımızı kullanabiliriz. Fakat haklarımızı kullanma süremiz iki yılla da bitmiyor. Almış olduğumuz bir ürün eğer yedek parçalı bir ürünse, arıza verme ihtimali de var ise o zaman 10 yıllık bir süreç başlıyor. 2 yıldan sonra ürünle ilgili sorun yaşandığında garanti süresi dolduğu için sorun ücretsiz halledilmez belki ama servis 10 yıl boyunca bu ürünün parçalarını bulundurmak zorunda. Ancak bu süre cep telefonlarında 5 yıldır. Şunu çok sık yaşıyoruz; bir ürün aldık 4 yıl sonra arıza verdi, servise götürdük ve ürünün artık imal edilmediğine dair bir yanıt alabiliyoruz. Ürün imal edilmeyebilir ama o servis o ürünün eğer cep telefonuysa 5, diğer elektronik eşyalar ise 10 yıl boyunca yedek parçasını bulundurmak zorunda.”



İlk altı ay içerisinde değişim ve iade hakkı saklı

Elektronik eşyalar satın alındıktan sonraki ilk 6 içerisinde tüketicilerin iade ve değişim hakkına sahip olduklarını hatırlatan Şahin, altı aydan sonra garanti süresi bitimine kadar ürünün 2 kez arıza vermesi durumunda yine iade ve değişim hakkının bulunduğunu dile getirdi. Şahin, tüketicilerin herhangi bir arızayla karşılaşmaları durumunda, yapmaları gerekenlere dair şu bilgileri verdi:

“Tüketici arıza veren ürünle ilgili önce mağazaya bilgi vermeli. Mağazadan olumlu sonuç gelirse sıkıntı yok ama olumsuz bir yanıt gelirse, o yanıt ve ürünle ilgili reklam doneleri ve fatura ile birlikte tüketici hakem heyetlerine başvurmalı ve 6 aylık süreyi ispatlamalı.

Tüketiciler, 5 bin 650 TL'nin altında doğan zararlarda ilçe hakem heyetlerine, 8 bin 480TL'ye kadar il hakem heyetlerine, daha üzeri tüketici mahkemelerine başvuru yapmalıdır."

