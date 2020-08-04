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Sahipsiz hayvanlar büyükşehir korumasında

Hayvan dostu projelerle Kayseri’deki sokak hayvanlarına sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaralanan hayvanları da sahipsiz bırakmıyor. Vatandaşlar tarafından gelen ihbarları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi 2 adet kurt yavrusu ile kartal, kerkenes kuşu, tavşan ve kaderine terk edilen bir atın tedavilerini gerçekleştirdi.

Sahipsiz hayvanlar büyükşehir korumasında

Büyükşehir Belediyesi bir yandan şehri imar ederken diğer taraftan da şehirde bulunan yardıma muhtaç canları da unutmuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne yapılan bir ihbar üzerine ekipler Çorakçılar Parkı’nda kendi kaderine terk edilen yaralı atı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Polikliniklerine getirerek tedavisine başladı.



Yıl boyunca onlarca hayvanı tedavi eden Büyükşehir Belediyesi yaz dönemlerinde artan hayvan yaralanmalarında gerekli tüm tedavileri yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesi’ne getirilen iki tane kurt yavrusu, Kerkenes Kuşu, kartal ve aralarında yabani tavşanında bulunduğu canların Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Polikliniklerinde kontrol ve bakımları yapılıyor. Bakımlarının tamamlanmasını ardından canlar doğal ortamlarına geri bırakılacak.



 

İHA

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