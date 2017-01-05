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Salih Sezik Yozgat’a uğurlandı

İl Müftüleri Kararnamesi ile Yozgat Müftülüğüne atanan Kayseri İl Müftü Yardımcısı Salih Sezik, yeni görevi için ilimizden ayrıldı.

Salih Sezik Yozgat’a uğurlandı
 
Yozgat İl Müftülüğüne atanan Kayseri İl Müftü Yardımcısı Salih Sezik, için İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Müftü yardımcıları, merkez ilçe müftüleri ve İl müftülüğü personelinin katıldığı merasim ile Yozgat’a uğurlandı. Merasimde duygusal anlar yaşandı.
 
Kayserililere ve çalışma arkadaşlarına veda eden Müftü Sezik, "Ayrılık vakti geldi çattı. 19.10.2014 tarihinde başladığım Kayseri İl Müftü Yardımcılığı görevinden tayinimin Yozgat’a çıkması münasebetiyle ayrılıyorum. Kayseri ve Kayserililere hizmet etmekten son derece mutluluk ve onur duydum. Görev yaptığım süre zarfında en iyi şekilde Kayseri’ye hizmet etmeye çalıştım. Biz de hasbel kader Kayseri’den ayrılmış olacağız ama gönlümüz sizinle olacak inşallah ve şunu bilmenizi istirham ediyorum. Kayseri’den güzel anı ve dostluklarla ayrılıyorum.  Varsa haklarımı helal ediyorum, sizlerden de haklarınızı helal etmenizi de talep ediyorum.” diye konuştu.
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ise Sezik’e Kayseri de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.
 
Haber: Fatma URAL
 
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