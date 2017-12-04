Sanal oyun bağımlılığı da diğerleri kadar tehlikeli

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, bilgisayar ve cep telefonları aracılığıyla oynanan oyunlara olan bağımlılıklarda da diğerlerine benzer süreçler ve sonuçlar yaşandığını belirterek, "Oyun artık kişinin hayatındaki bütün süreçleri kontrol etmeye başlıyorsa, bu kişi uyumuyor, yemek yemiyor, arkadaşlarıyla görüşmüyorsa ve tek gayesi o oyunu oynamak ve o oyunda bir hedefe varıp o haz duygusunu beynine yaşatmaksa bir bağımlılık oluşmuş demektir." dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, temelde bağımlılığı ikiye ayırdıklarını, bunlardan birinin kimyasal, diğerinin ise davranışsal bağımlılık olduğunu söyledi.

Teknoloji bağımlılığının ise davranışsal grupta yer aldığını ve altında kumar, oyun, sosyal medya gibi alanlar bulunduğunu ifade eden Yılmaz, Yeşilay olarak bütün bağımlılıklarla mücadele ettiklerini vurguladı.

Bağımlılık yapan davranış ya da maddenin insan fıtratına ters olduğunu ve insana zararları bulunduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir şey, bir davranış ya da bir oyun sizin hayatınızı kontrol etmeye başlıyorsa işte o zaman bağımlılıktan bahsediyoruz. Oyun artık kişinin hayatındaki bütün süreçleri kontrol etmeye başlıyorsa, bu kişi uyumuyor, yemek yemiyor, arkadaşlarıyla görüşmüyorsa ve tek gayesi o oyunu oynamak ve o oyunda bir hedefe varıp o haz duygusunu beynine yaşatmaksa bir bağımlılık oluşmuş demektir. Aslında oyun bağımlılığında da diğer bağımlılıklarla benzer süreç ve sonuçlar yaşanıyor. Çünkü herhangi bir uyuşturucu madde bağımlısı da bütün gününü maddeyi bulmak ya da o maddeyi bırakmak çabasıyla geçirir."





Yılmaz, oyun bağımlılığında da kişilerin bütün günlerini oyun üzerine kurduklarını, o oyundaki hedefleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını, bunu gerçekleştirmezlerse ise hedefi kıl payı kaçırdıklarını düşünüp tekrar tekrar o amacı gerçekleştirmeye odaklandıklarını ve böylelikle hayatlarının kontrolünü kaybettiklerini aktardı.

"Hayatımızın boşluklarını daha pozitif şeylerle doldurmak lazım"







Yılmaz, bir oyun bağımlısının da aynı bir uyuşturucu bağımlısı gibi akademik kariyerinden vazgeçebildiğini, iş hayatını bırakabildiğini, aile ilişkilerinin bozulabildiğini belirterek, "Yemeğine dikkat etmiyor, temizliğine dikkat etmiyor. Benzer sonuçları oluyor aslında. Hatta fiziksel sonuçların da benzer olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar var." diye konuştu.





Bilimsel araştırmaların, masa başında, internette çok uzun saatler geçirmenin fiziksel sorunlara yol açtığını ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, bu sorunların başında duruş bozuklukları, damarlarda tıkanma, boyun ağrıları, kireçlenme ve göz ağrılarının geldiğini dile getirdi. (AA)