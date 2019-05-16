Sanayicinin Sorununu ERÜ Çözüyor

Bu çerçevede hazırlanan protokole, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Ömer Gülsoy, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Özkaya imza attı. ERÜ Senato Salonu’nda düzenlenen protokol imza töreninde yapılan konuşmalarda, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Üniversite-sanayi işbirliğini, şehrin dinamikleriyle işbirliğini hep önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile ilk atandığımda şu iki şeye değinmiştim. Biz araştırma odaklı bir üniversite olacağız. İkincisi de öğrenci odaklı bir üniversite olacağız. Çok şükür öğrencilerimizin kalbini kazandık. Aramızda büyük bir bağ oluştu. İkinci önceliğimiz de araştırma üniversitesi demiştik. Biz araştırma üniversitesi çıtasını yükseltirken, şehrimizin ihtiyaçları, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Organize Sanayi Bölgemiz, Belediyelerimizle işbirliği içerisinde, araştırma, geliştirme planlaması yapmak istedik. Şehrimize değer katacak sorunları çözmek, onlarla ilgili araştırma yapmak istedik. Bugün bu bağlamda ise bizim bir bilimsel araştırma proje birimimiz var. Burada araştırma geliştirmeye bir fon ayrılmış durumda. Biz şöyle bir proje gündeme getirdik. Başkanlarımıza bunu sunduk. Onlar ön değerlendirmelerini yaparak, sağ olsunlar kabul ettiler. 100 sorun isteyeceğiz, sanayicimizden, ticaret erbabımızdan, büyükşehir belediyemiz ve diğer belediyelerimizden. Ve bu 100 sorunu akademisyenler ile eşleştireceğiz. Transfer Ofisi tarafından bu eşleşme yapılacak. Ve en az 4 milyonluk bir fon ayıracağız üniversite olarak. Aslında bu bir ilk oluyor. Tüm Türkiye’de örnek olacak bir olay bu. Sonuçta biz bu araştırma için harcayacağımız fonu, şehrimizin, sanayicimizin, ticaret erbabımızın veya belediyelerimizin sorunları, ihtiyaçları ve talepleri için harcamış olacağız. Hem de araştırma yapmış olacağız. Bugün bu bağlamda imzalanacak protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, konuşmasında Üniversite-Sanayi işbirliğinde önemli adımlar atılmaya devam edildiğini söyledi.



Başkan Büyükkılıç, “Bizler de siyasi çalışmalar yaparken sürekli gündeme getirdiğimiz ana konulardan birisidir. Üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması. Sanayicilerimizle üniversitemizin işbirliğinin ya da diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla sanayicilerimizin işbirliğinin yeterli olmadığı. Elbette yapılan çalışmalar vardı. Ama bunun yeterli olmadığı hep gündeme taşınır, bu konuda da herkes bir şeyler söylerdi. Bu anlayış içerisinde artık üniversite-sanayi işbirliğinin lafta değil uygulamada hayata geçirildiğini gözlemekten keyif almaktayız. Burada Sanayi Odamıza, Ticaret Odamıza, Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfımıza ve değerli Rektörümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bunları daha da ileri taşımak suretiyle, Teknoparkımızın bu güzel imkânlarından bilişim çağında, internet çağında, hepimizin bu imkânlardan faydalanmasını şehrimiz için büyük bir kazanım olduğunu belirtiyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın konuşmasının ardından sırası ile Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Özkaya da birer konuşma yaptı.

Oda Başkanları da konuşmalarında üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Başkanlar, Kayseri sanayisi, ticaret erbabı ve belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda Erciyes Üniversitesi tarafından üretilecek projelerin şehrin gelişimine de önemli katkı sağlayacağını belirttiler. ERÜ Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç da, protokolü imzalanan proje ile ilgili kısa bir sunum yaptı.

'100 Talep 100 Proje' işbirliği protokolüne imzalarının atılmasının ardından protokol töreni sona erdi.

