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Şap hastalığı anlatıldı

Kayseri’de Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şubesi Müdürlüğü tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Şap Hastalığı Aşılı Arilik, Trakya’ya yapılacak küçükbaş canlı hayvan sevkleri genelgeleri ve bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şap hastalığı anlatıldı
Toplantıya Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdür V. Erkan Alkan,  Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür V. Kenan Buğdaycı, konu sorumlusu Veteriner Hekim Murat Akkaya ile İlçe Müdürlüklerinde görevli 22 veteriner hekim katıldı.
Eğitim İl Müdür Vekili Erkan Alkan’ın açılış konuşması ile başladı. Yapılan çalışmalardan dolayı İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimlere teşekkür eden Alkan,  yaşanan sorunlar konusunda bilgi verdi.
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde  görevli konu Sorumlusu Veteriner Hekim Murat Akkaya ise “şap hastalığı aşılı arilik, koyun keçi vebası hastalığından korunmuş bölge ilan edilen Trakya’ya yapılacak küçükbas canlı hayvan sevkleri genelgeleri ve bulaşıcı hastalıklar” hakkında sunum yaptı.  
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
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