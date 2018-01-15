Savaşın söndürdüğü ışığı Türkiye'de arıyor

Küçük Hüseyin, milyonlarca insanın hayatını karartan savaşta iki ayrı saldırıda iki gözünü yitirdi.

Hüseyin Elnakkar, Humus'ta düzenlenen hava saldırısında yüzüne isabet eden şarapnel parçasıyla sol gözünü kaybetti.

Humus'ta kısıtlı imkanlara sahip bir hastanede ameliyata alınan Hüseyin’in gözü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Elnakkar, kaybettiği gözünün acısını yaşarken, Hama'da sığındıkları akrabalarının evi de Esed'in uçakları tarafından vuruldu. Bu sırada evden kaçmaya çalışan çocuk, diğer gözünü kapıya çarptı ve sağ gözünü de kaybetti. Hüseyin Elnakkar, dünyasını karartan savaştan ailesiyle kaçarak Türkiye'ye sığınıp, Kayseri’ye yerleşti.







Sokakta oyun oynayacağı günleri hayal ediyor

Almanya’ya sığınmacı olarak giden oğulları Hasan'ın yolladığı parayla geçimlerini sağlayan Elnakkar ailesi, Hüseyin’in gözlerinin yeniden görebilmesini umut ediyor.

Yaşadıklarını anlatan küçük Hüseyin, yeniden görmek, gömüldüğü karanlıktan çıkmak istediğini dile getirerek, okula gideceği ve yaşıtlarıyla sokakta oyun oynayacağı günleri beklediğini ifade etti.

Anne Hala Elnakkar da kendilerine kucak açan Türkiye’deki yetkililerden oğlunun gözlerine yeniden kavuşabilmesi için yardım istedi.







"Kornea nakli ve bir dizi ameliyat gerekiyor"

Hüseyin Elnakkar'ı muayene eden ve durumu hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, çocuğa öncelikle kornea nakli yapılması gerektiğini belirtti. Kornea naklinden sonra yapılacak bir dizi operasyonla Hüseyin’in küçük de olsa yeniden görme ihtimali bulunduğunu vurgulayan Erkılıç, şöyle konuştu:

"Sol gözünde patlamadan sonra göz onarımı yapılmış ve büyük oranda göz dokusu kaybolmuş. Aradan birkaç ay sonra gerçekleşen bir diğer patlamadan kaçarken de sağ gözünü kapıya çarpmış ve onu da kaybetmiş. Şu an sonradan kaybedilen sağ gözün durumu ışığı kısmen seçiyor ve hareketleri seçme durumunda değil. Hastanın sağ göz korneası bulanık. Ön segment dediğimiz iris dokusu tamamen korneanın arkasına yapışmış durumda. Sağ gözü için bir dizi ameliyat gerçekleşmesi gerekiyor. Bu ameliyatlardan sonra gözün kendini toparlayabilmesi halinde kısmen görme kazandırmamız mümkün olabilir. Sol göz ise daha diri görünüyor ancak ışık çok zayıf. Gözün ön segment dediğimiz kompleks tamamen bozulmuş durumda. O göze yapılacak kornea nakli ile beraber bir miktar görme kazandırılabilir. Her iki gözün de çok ciddi seri ameliyatlardan geçmesi gerekiyor."