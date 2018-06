Sebze meyve hallerindeki ürünler artık çürümeyecek Kayseri’de Erciyes Teknopark’ta, hallerde meydana gelen sebze ve meyve çürümeleri nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıplarına son verecek ürün geliştirildi. Tamamen doğal içerikli olan ürün, domates 47 güne, armutta 40 güne, kabakta da 15 güne kadar tazelik imkanı sağlıyor.

Erciyes Teknopark’ta bir doktora ve yüksek lisans öğrencisi, geliştirdikleri ürünle, Türkiye’de her yıl üretilen ortalama 50 milyon ton sebze ve meyvenin 15 milyon Erciyes Teknopark’ta bir doktora ve yüksek lisans öğrencisi, geliştirdikleri Protek adlı ürünle, Türkiye’de her yıl üretilen ortalama 50 milyon ton sebze ve meyvenin 15 milyon tonunun çürüme ve bozulma nedeniyle çöpe atılmasının önüne geçecek. Yatırımcı arayan doktora öğrencisi Bahar Yılmaz ve yüksek lisans öğrencisi Behlül Koç, ilk etapta hedefledikleri toplam pazarın yüzde 2’sinden, ülke ekonomisine 360 milyon liralık katkı sağlamayı amaçlıyor.

Doktora öğrencisi Bahar Yılmaz ve yüksek lisans öğrencisi Behlül Koç, 2 yıl süren akademik çalışmaları sonucunda güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özellikli Protek ürününü ortaya çıkardı. Test sonuçları olumlu çıkan ikili, ticarileştirme üzerine çalışmalara başladı ve Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezine başvurdu. Burada yapılan ‘Benim İşim Girişim’ yarışmasında ilk 10 arasına girmeyi başaran başarılı girişimciler, kazandıkları ödülle analizlerine devam etti. Ardından TÜSİAD’ın düzenlediği ‘Bu Gençlikte İş Var’ yarışmasında bin 621 iş fikri arasından finale kalarak mentör desteği alan Bahar Yılmaz ve Behlül Koç, burada da 3’üncü oldu. Şimdi yatırımcı arayan genç girişimciler, hasat sonrası olgunlaşmadan kaynaklı olarak taşıma ve depolama esnasında özellikle ihracatçılar için büyük israflar ve ekonomik kayıplar oluşturan bozulma ve çürümeleri engellemek istiyor.



Domates 47 gün, armut 40 gün, kabak 15 gün bozulmadı

Protekin, patojenlere karşı maruziyet, soğuk zincir kırılımından etkilenmeme ve hasat sonrası olgunlaşma sürecinde yavaşlama sağladığını belirten Behlül Koç, “Mikrobiyal üremeden kaynaklanan israf daha çok hasat sonrası süreçte gerçekleşiyor. Bu sorun özellikle büyük hallerde, toptancılar ve ihracatçılar için çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla ürünümüzü büyük hallerde toplu şekilde uygulanması üzerine tasarladık. Şu an yaptığımız denemelerde domatesin 47’nci, armudun oda sıcaklığında 40’ıncı, 4 gün gibi bir sürede bozulan kabağın da yine oda sıcaklığında 15’inci güne kadar korunduğunu gördük” dedi.



Tamamen doğal ve teknolojisi dünyada ilk

Ürünün tamamen doğal içerikli olduğunu vurgulayan Behlül Koç, yıkandığında tamamen temizlendiğini ve kalıntı kalsa bile tamamen doğal olduğu için toksik etki oluşturmadığını ifade etti. Protekin mikrofilm teknolojisi ile dünyadaki rakipleri arasında ilk olduğuna da dikkat çeken Behlül Koç, özelliklerini şöyle sıraladı:

“Ürünümüzün piyasada bulunan rakiplerinden en büyük farkı tamamen doğal içerikli olması ve insan sağlığına zarar vermemesi. Ayrıca atık malzemeden elde edilerek ekolojik bir yarar da sağlayan ürünümüz, sebze ve meyvelerin soğuk zincir kırılımı ve hasat sonrası olgunlaşma sürelerindeki zararları en aza indirerek raf ömrünü uzatmakta. Yine piyasadaki rakiplerinden en büyük farkı mikrofilm teknolojisinin ilk kez kullanılıyor olması. Ürün meyve sebze üzerinde mikro düzeyde bir kaplama oluşturarak koruma sağlıyor ve bu mikrofilm teknolojisi dünyada ilk kez kullanılacak.”



İlk uygulamada Türkiye’ye 360 milyon lira katkı sağlayacaklar

Bir start-up projesi olarak ilk etapta toplam pazarın yüzde 2’si olan 400 bin tonluk kısmı hedeflediklerini kaydeden Behlül Koç, “İki yıllık üretim projeksiyonunda da bu 400 bin tonluk sebze meyve ve işlenmiş et ürününü Protek ile kaplayarak 17 milyonluk bir ciro ve bu sayede de ülke ekonomisine 360 milyon liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de ürünümüzün ruhsatlandırılması ve ticari boyutta üretilebilmesi için yatırımcı arıyoruz” ifadelerini kullandı.

