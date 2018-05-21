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“Şehir Hastanesi, merkez üssü olacak”

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Şehir Hastanesi, üst düzey bir sağlık merkez üssü olacak” dedi. Türkiye'nin en büyük sağlık kampüsü niteliğindeki hastanelerden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nin taşınma süreci, yapılması gerekenler ve 2. Basamak Kayseri Devlet Hastanesi ile alakalı görüş alışverişinde bulunulduğu toplantı düzenlendi.

“Şehir Hastanesi, merkez üssü olacak”
Toplantıda bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, Şehir Hastanesi'nin üst düzey bir mükemmeliyet merkezi olacağını, çok modern ve son teknolojik cihazların bulunduğu bir hastane olarak hizmet vereceğini söyledi.
Toplantıya; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik,  Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, başkan yardımcıları ve Başhekim yardımcıları katıldı.
İHA
 
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