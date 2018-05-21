“Şehir Hastanesi, merkez üssü olacak” İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Şehir Hastanesi, üst düzey bir sağlık merkez üssü olacak” dedi. Türkiye'nin en büyük sağlık kampüsü niteliğindeki hastanelerden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nin taşınma süreci, yapılması gerekenler ve 2. Basamak Kayseri Devlet Hastanesi ile alakalı görüş alışverişinde bulunulduğu toplantı düzenlendi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:30