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Şehir Hastanesi’nde sona yaklaşıldı

2018 yılı Mayıs ayında hizmete açılması planlanan Kayseri Şehir Hastanesi hazırlıklarında sona yaklaşıldı.

Şehir Hastanesi’nde sona yaklaşıldı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve ekibi, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve ekibi ile Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli ve ekibi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi, YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye Sağlık Direktörü Dr. Elif Sözer ve YDA yönetim ekibinin katılımı ile incelemelerde bulundular. 
Kayseri Şehir Hastanesi’nde sona gelinen klinikler, laboratuvarlar, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, hasta kayıt alanlarındaki yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Şehir Hastanesinin açılış sürecinde kabul aşamalarının ilki olan inşaat kabulü konusunda Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve sağlık yatırım ekipleri özel sektör temsilcileri arasında süreçler gözden geçirildi. 
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı toplantıda Şehir Hastanesi Daire Başkanı Sayit Çelebi ise dört kabul sürecinin olduğunu bunların inşaat, medikal cihazlar, mefruşat ve diğer hizmetler şeklinde sıralandığını belirtti. İnşaat kabul sürecinin ardından diğer hizmetlerin de kabulünün hep birlikte başlayacağı hususunda bilgiler verdi. 
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli ise kamu tarafı olarak taşınma programlarını tamamladıklarını kabul süreçleri tamamlandıktan sonra taşınabileceklerini belirtti. Kabul süreçlerinin Bakanlığımız tarafından yapıldığı ve ekiplerin açılışa kadar ilimizde çalışacağını belirtti. 
Kurum Haberi
 
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