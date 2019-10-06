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Şehit Furkan Hamamcı için mevlit okutuldu

2016 yılında şehit olan sözleşmeli er Furkan Hamamcı için Kartal Şehitliği'nde mevlit okutuldu.

Şehit Furkan Hamamcı için mevlit okutuldu

2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hantepe Üs Bölgesi'nde el bombasının patlaması sonucu şehit olan 22 yaşındaki Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı için okutulan mevlide, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri İl Başkanı Yılmaz Üçkan ve askeri personel ile şehidin yakınları katıldı.




Okutulan mevlitte şehit Furkan Hamamcı'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, mevlit yapılan duanın ardından son buldu.
 

İHA

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