"Şehit Komandolar Durağı"nda saygı nöbeti 21 gün daha devam edecek

1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırının yapıldığı otobüs durağı, ziyaretçi akınına uğruyor. Kayserililer, Türk bayraklarıyla donattıkları durağa, karanfil, bayrak, mavi bere ve duygularını kaleme aldıkları not kağıtlarını bırakıyor, dua edip, gözyaşı döküyor.

Saldırının yaşandığı 17 Aralık'tan bu yana Türkiye'nin dört bir tarafından gelenlerce boş bırakılmayan durak, halk arasında "Şehit Komandolar Durağı" olarak adlandırılıyor.

Emekli Fevzi Kurtoğlu da elinde Türk bayrağı ile 19 gündür durakta şehitlere saygı nöbeti tutuyor.

2 çocuk babası 63 yaşındaki Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar durakta nöbet tuttuğunu ve 40'ıncı güne kadar devam edeceğini belirterek "40'ıncı gün 1. Komando Tugayı önünde nöbet tutup, Yasin okuduktan sonra nöbetimi tamamlayacağım." dedi.

- "Burada nöbet tutunca rahatlıyorum"

Yaşanan saldırıdan derinden etkilendiğini ve nöbet tuttuğunda rahatladığını dile getiren Kurtoğlu, şunları söyledi:

"Evde duramıyorum, hanım da 'Gitme, hasta olursun' diyor ama benim içim rahat etmiyor. Ne acıkıyorum ne üşüyorum. İster kar yağsın, ister buz yağsın, sağlığım sıhhatim el verdiği sürece duracağım. Halk durağın değiştirilmesi ve durağa isim verilmesini talep ediyor. Burada şehitlerin anılarını yaşatacak bir anıt istiyoruz. Akşama kadar gelen giden bitmiyor. Kayseri'de ilk defa böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu çocuklar bizlere emanetti. Biz onların sayesinde burada ayakta duruyoruz. Çok etkilendik."

Saldırıdan yaralı kurtulan askerlerin yakınlarının da nöbet tuttuğu yere geldiğini ve onlarla sohbet edip dertleştiklerini anlatan Kurtoğlu, şöyle konuştu:

"Afyonlu yaralı askerin babası geldi. Çocuğunun yaralandığı yeri gördü. Benimle dertleşti biraz sonra da adam ağladı ağladı gitti. Bu çocukların hepsi bizim evlatlarımız. Vanlısı, Diyarbakırlısı, Erzurumlusu, Edirnelisi, İzmirlisi hepsi bizim evlatlarımız. Şehitler ölmez vatan bölünmez, bayrak inmez, duygu ve düşüncesiyle buradayım."



AA