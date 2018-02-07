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Şeker’den Mehmetçiğe kan bağışı desteği

Kayseri Şeker personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na kan bağışıyla destek oldu.

Şeker’den Mehmetçiğe kan bağışı desteği

Kayseri Şeker yönetici ve çalışanları Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda  Türk Kızılayı'na  kan bağışı yaptılar.
 
Kampanyaya Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, Bölge Müdürleri, İştirak Müdürleri, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkan ve üyeleri ile personeller katıldı.
Kampanya katılanlar; Kahraman ordumuzun başlattığı  Zeytin Dalı Harekatında fiilen bulunamasak da  kan bağışıyla destek oluyoruz. Türk Kızılayı ekibine de katkılarından dolayı teşekkür ederiz dediler.
 
Kurum Haberi
 
 
 

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri şekerAfrin
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