Şeker’den Mehmetçiğe kan bağışı desteği

Kayseri Şeker yönetici ve çalışanları Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptılar.



Kampanyaya Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, Bölge Müdürleri, İştirak Müdürleri, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkan ve üyeleri ile personeller katıldı.

Kampanya katılanlar; Kahraman ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatında fiilen bulunamasak da kan bağışıyla destek oluyoruz. Türk Kızılayı ekibine de katkılarından dolayı teşekkür ederiz dediler.



Kurum Haberi





