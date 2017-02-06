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Serçe avlarken kümeste mahsur kalan atmaca kurtarıldı

 Kayseri'de bir evin bahçesinde kazların yemini yiyen serçeleri avlarken kümeste mahsur kalan atmaca, ev sahibi tarafından karnı doyurulduktan sonra doğaya salındı.

Serçe avlarken kümeste mahsur kalan atmaca kurtarıldı

Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Selçuk Onur, evinin bahçesindeki kaz kümesinde yırtıcı kuş olduğunu fark etti.

Kuşu yakalayıp bir kafese koyan Onur, internetten hayvanın cinsini öğrenmeye çalıştı. Yırtıcı kuşun atmaca olduğunu öğrenen Onur, ciğerle beslediği atmacayı doğaya bıraktı.

Selçuk Onur AA muhabirine, kazları gündüz kümesin önündeki tel örgüyle çevrili alana çıkardığını, kapısı açık kalan kümeste bulunan yemlerden serçelerin de beslendiğini söyledi.

Serçeleri avlamak amacıyla kümese giren atmacanın bir daha çıkamadığını, dün akşam kazları kapatırken fark edemediği için kümeste mahsur kaldığını tahmin ettiğini belirten Onur, yırtıcı kuşu besleyip, doğaya saldığını anlattı.

AA

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