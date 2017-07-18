Serinlerken kulağınızdan olmayın!

Kontrol dışı kronik şeker hastalığı olanlar

Organ nakli geçiren hastalar

Kemoterapi veya radyoterapi alanlar

Kronik hastalıkları ve beslenme bozuklukları olanlar

AIDS hastaları

Dış kulak yolunu temizlemeye çalışmayın

Pamuklu kulak çöplerini kulak kanalına sokmayın

30 dakikadan fazla suda kalmaktan kaçının. Eğer uzun süre su içinde kalındıysa bir süre suyun dışında kalarak cildin kurumasına fırsat verin

Kulak kaşıntılarında ve kulak ağrılarında geç kalmadan doktora başvurun

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, dış kulak iltihapları ve tedavisi hakkında bilgi verdi. İşte o bilgiler:Uzun süre suda kalındığında parmak uçlarındaki cilt buruşmaktadır. Cildin bu tepkimesi; suyla beraber yumuşaması, genişlemesi ve dolayısıyla gözeneklerinin açılmasıyla oluşur. Aynı durum dış kulak yolundaki deri için de söz konusudur. Üstelik uzun süre suda kalmakla dış kulak yolundaki salgılar çözünerek dışarı çıkar ve buradaki cildi çıplak bırakır. Gerek derideki gözeneklerin açılması, gerek dış kulak yolu salgılarının temizlenmiş olması, dış kulak yolu derisinin dış etkenlere karşı koruyuculuk fonksiyonunu azaltır. Üstelik yüzmek için girilen özellikle havuzlar temiz değilse, mikropların saldırısıyla karşı karşıya kalınmasına neden olur.Dış kulak yolu derisi iltihaplandığında ciltte ödem ve gerginlik oluşur ayrıca hafif bir kulak kaşıntısı, derinden gelen bir ağrı meydana gelir. Kaşıntı sebebiyle kulak kaşındığı zaman bu kulak derisinde ek şikayetlere neden olabilir ve iltihabın seyri hızlanabilir. İltihabın ilerlemesi sonucunda kulak çevresinde çene hareketleriyle birlikte ağrılar başlar. İltihaba zamanında müdahale edilmediği takdirde ödem giderek artar ve dış kulak yolu tamamen tıkanarak işitme azlığı ve ciddi dayanılmaz kulak ağrılarına neden olur. Bu durumdaki iltihaplarda; kulak çevresinde kızarıklıklar, kulak çevresinde ödem, ağrıdan dolayı kulak kepçesine dokunmada zorluk, çene hareketlerinde oluşan ağrı hatta yemek yiyememe şikayetleri de söz konusu olmaktadır.Dış kulak yolu iltihapları genellikle bakterilere bağlı olarak gelişir fakat mantar enfeksiyonlarına da neden olabilmektedir. Dış kulak yolunda başlayan iltihaplar tedavi edilmediği takdirde orta kulak yapılarına ulaşır ve kulak kemiğinde iltihaba neden olabilir. İltihap; kulak çevresindeki tükürük bezi, çene eklemi gibi yapılara yayılabilir. Hatta beyin içine ulaşarak menenjit, beyin apsesi gibi hastalıklara neden olarak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kişinin bağışıklık sistemi kuvvetli değilse, bu iltihapların yayılması son derece hızlı olmaktadır.Dış kulak yolunda kaşıntı ve hafif derinden gelen ağrıların başladığı ilk günlerde tedavi çok kolay olabilmektedir. Dış kulak yolunun kurumasını sağlamak ve dış kulak yolunun asit düzeyini artırmaya başvurulmaktadır. Kulak zarında herhangi bir delik yoksa dış kulak yoluna 2-3 damla sirke damlatılması işe yaramaktadır. Bu yeterli olmadığı takdirde veya ağrılar artarak devam ediyorsa en kısa sürede bir uzmana başvurmak çok önemlidir.