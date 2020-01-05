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Sesine duyarsız kalınmadı, yardım eli uzandı

Kayseri’de eşi cezaevine girdikten sonra, 3 çocuğuyla beraber ortada kalan ve hayırseverlerden yardım bekleyen Zilan Çalışkan’a Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar elini uzattı.

Sesine duyarsız kalınmadı, yardım eli uzandı

Kayseri’de yaşayan Zilan Çalışkan, eşi cezaevine girdikten sonra 3 çocuğuyla beraber bir eve yerleşti. En küçük çocuğu 5 aylık olan kadın, çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle çalışamadığını ve etrafında kendilerine yardım edecek kimsenin olmadığını söyleyerek, hayırseverlerden yardım bekleyen kadına Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar elini uzattı. Durumu olmayan aileye kış için yakacak kömür ve mutfak erzağı yardımı yapıldı.




Durumu olmayan insanlara yardım edilmesini istediğini söyleyen Zilan Çalışkan, “Geçtiğimiz günlerde, eşim cezaevinde olduğu için ve çocuklarımla zor durumda olduğumuz için hayırseverlerimizden yardım isteğim olmuştu. Sesimizi duydular ve belediyemiz kömür yardımı, hayırseverler vatandaşlarımız gıda yardımında bulundular. Hepsine teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bizim gibi durumu kötü olan ve maddi yardıma ihtiyacı olan herkese de bu şekilde yardım edilmesini rica ediyorum” dedi. 


 

İHA

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