Sevgi eksikliği okuldan kaçırıyor

Okulların açıldığı ilk dönemlerden itibaren ailenin göstereceği tutum ve yaklaşımlar, çocuğun geri kalan eğitim hayatındaki başarısını belirliyor. Ancak bazı ebeveynler, sabah okula gitmek üzere yola çıkan çocukların nereye gittiğinden habersiz. Bu duruma dikkat çeken Emsey Hopital’dan Uzm. Dr. Fırat Hamidi, çocuğun akademik başarısı ve eğitim hayatı için ailelerin önemli görevleri olduğunu ifade etti.



Ailelerin duyarsızca bir yaklaşım içinde olmalarının okuldan kaçmaları bir alışkanlık haline getireceğini belirten Hamidi, şunları söyledi: “Okuldan kaçan çocuklarda, çocuğun okula gitmek istememesinin altında yatan şey daha çok okulu sevmemesi ya da ilişkisel problemler yaşamasıdır. Okula gitmediği için rahatsızlık duymazlar, saldırgan davranışlar gösterebilirler. Akademik başarıları düşüktür. Okulda birtakım disiplin sorunları yaşarlar. Davranış sorunları ve antisosyal davranış örüntüleri vardır. Çocuğun okula gitmediğinden ailenin genelde haberi olmaz. Okul çevresinde kendisi gibi okuldan kaçan ve davranış sorunları yaşayan çocuklarla vakit geçirme eğilimi içindedirler. Aile ilgi, sevgi, eksikliği sıklıkla görülür. Genellikle ebeveynlerinin çocuğun okula gitmesi için bir çabası yoktur. Bu yüzden okuldan kaçma davranışını alışkanlık haline getirebilirler.”



Okuldan kaçma, okul reddi ile karıştırılıyor

Okuldan kaçma ile okul reddinin sık sık birbirine karıştırıldığını belirten Uzm. Dr. Fırat Hamidi, bu duruma açıklık getirdi: “Okul reddi olan çocuklarda okul reddinin farklı nedenleri olabilir. Temelde okul fobisi kaynaklı okul reddinde çocuk okula gitmek istemez, okul zamanı geldiğinde kaygılanır, mutsuzluk, öfke patlamaları gibi duygusal yakınmalar ve karın ağrıları baş ağrıları gibi bedensel şikayetler görülür. Sorun daha çok okul ortamından kaynaklanır ya da çocuğun okuldaki bireyler (öğretmen, akran, personel vs) ile yaşamış olduğu sorunlardır. Anne babadan ayrı kalmaya tahammülsüzdür. Okul fobisi ile birlikte ayrılık kaygısı yaşarlar. Okul dışında diğer alanlarda da ebeveynden ayrı kalınca kaygı duyumsar. Okul zamanını ebeveyni ile beraber geçirmek ister. Evden çıkma gitme gibi bir derdi yoktur. Aile çocuğun okula gitmediğini ve yaptığı devamsızlık gün sayısını bilir. Davranış sorunu genellikle görülmez. Mesleki hedefleri vardır, çalışkan bir öğrencidir. Ebeveynler sıklıkla çocuğun okul devamını sağlamak için teşvik edicidir.”



Kurum Haberi

