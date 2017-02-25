"Sevmek isteyen Kayseri'ye gelsin"

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Murat Kekilli konserinde salon tıklım tıklım doldu. Konseri pek çok kişi de ayakta izledi.İlk şarkısının ardından Kayseri'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Murat Kekilli, "Gerçekten sevmek isteyen insanlar Kayseri'ye gelsin" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin önyargısız insanların yaşadığı şehir olduğunu dile getiren Kekilli, "Sıcaklığın, muhabbetin, kardeşliğin içten gelerek gerçekten var olduğu şehirdir Kayseri" diye konuştu.Ünlü Sanatçı konser boyunca söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Konser sonrası Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Murat Kekilli'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti ve "Şehir Kültür Sanat" dergisinin son sayısını hediye etti.