SICAK ÇARPMASINA KARŞI 7 ÖNLEM

İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ, sıcak çarpması ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.Uz.Dr. Karadağ şunları söyledi: “ Sıcak çarpması en çok sıcak ortamda çalışmak zorunda olanları etkilemektedir. Açık alanda ve güneş altında çalışan inşaat işçileri, fırın çalışanları, cam işçileri, yoğun efor gerektiren bisiklet sürücüleri ve maraton koşucuları risk altındadır. Sıcak çarpmasında risk altındaki kişiler şöyle sıralanmaktadır, Yaşlılar ve 5 yaş altı çocuklar, Kalp ve böbrek yetmezliği, Şeker hastalığı, Yüksek tansiyon, Gebeler, İdrar söktürücü, alerji, kalp, psikiyatrik ilaç kullananlar, Alkol bağımlıları, Obezite ve aşırı zayıflık, Cilt hastalığı olan bireyler”



Uz.Dr. Aytaç Karadağ D vitamini için güneşlenmek isteyenlere de şu tavsiyelerde bulundu: “D vitamini için güneşlenmek tavsiye edilse de güneş ışınlarının dik geldiği 10.00- 16.00 arasında güneşten koruyucu, şapka, şemsiye kullanmayanlarda güneş yanıkları, sıcak çarpması ve sıcak bitkinliği vakalarında artış görülmektedir. Sıcağa maruz kalmış bir bireyde bu belirtilerden birkaçı varsa sıcak çarpmasından şüphelenilmelidir:Sıcak, kuru ve soluk-morumsu cilt,Halsizlik, bitkinlik, Terlemede azalma, Çarpıntı ve hızlı nefes alma, Bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi yakınmaları, Yüksek vücut sıcaklığı, Baş ağrısı, Kas krampları, Uyuklama, anlamsız konuşma, çevreyi tanıyamama, sersemlik hali, Kasılma, Bayılma ve baygınlık, Bilinç kaybı, koma"



Dr. Aytaç Karadağ güneş çarpmalarında soğuk uygulamanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “ Sıcak çarpması durumunda erken müdahale, geri dönüşü olmayan böbrek ve kalp yetmezliğine ilerleyişi engellemektedir. Bunun için sıcak çarpmasında hasta serin bir ortama alınmalı ve soyularak soğuk duş yaptırılmalıdır. Ayrıca ıslak havlu ile soğuk kompres uygulanmalıdır. Hastanın bilinci açıksa şekerli ve tuzlu su içirilmeli; bilinci kapalıysa ağızdan sıvı ya da katı gıda verilmemelidir. Hastanın solunum yolu her zaman açık tutulmalı ve ayakları yukarı kaldırılmalıdır. Krampları engellemek ve hayati organların etkilenmemesi için hastaya masaj yapılmalıdır. Hastanın şikayetler devam ediyorsa ve ateş yüksekliği 40 dereceyi aşmışsa acilen hastaneye başvurulmalıdır.” dedi.[Kurumsal]

