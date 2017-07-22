Sıcaklarda kalp hastalarının ilaç dozları düzenlenmeli

İklim değişikliğinden en fazla kalp ve damar hastalıkları bulunanların etkilendiğini belirten Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kalp yetmezliği ve kontrolsüz hipertansiyonu olanların yaz başlangıcında bir kardiyologa görünmelerini dile getirerek, ilaç dozlarının düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kalp çarpıntılarına ve kalp krizlerine neden olma riskinden dolayı, bu aylarda özellikle tansiyon hastalarının ilaç dozlarını düşürdüklerini dile getirdi.



Sıcaktan korunabilmek önemli

Sıcak havalarda vücudun aşırı terlemesine bağlı olarak yaşanan mineral ve su kaybının, ani tansiyon düşüklükleri, pıhtılaşma bozuklukları, elektrolit kayıpları ve ritim bozukluklarına neden olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ergün Seyfeli, "Ritim bozukluğu ve mineral eksikliğine bağlı olarak hastalarımızda halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, baş ağrısı, baş dönmesi ve göz kararması gibi şikayetler ortaya çıkabilmekte. Eğer hastalar tedavi edilmezse bu durum ilerleyen dönemlerde komaya, hatta ani ölümlere neden olabilmekte" dedi. Prof. Dr. Ergün Seyfeli, bu nedenle havanın çok sıcak olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunulmaması ve klimalı ortamlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.



En ideali Akdeniz tipi diyet

Ayrıca yaz aylarında beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, "Aşırı yağlı yiyecekler, ağır yemekler ve hazmı zor yiyecekler kalbin iş yükünü çok fazla arttırmakta. Yaz ayları hepimizin bildiği gibi sebze ve meyvenin bol olduğu aylar dolayısıyla bu aylarda sebze meyve ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Yani bizim ‘Akdeniz tipi diyet’ dediğimiz diyet tarzında beslenmek gerekiyor. Zeytinyağlı yiyeceklere ağırlık vermek gerekiyor. Katı yağlardan mutlaka uzak durmak gerekiyor. Akşam geç saatlerde yenen yemeklerden ve ağır yemeklerden mutlaka kaçınmak gerekiyor" diye konuştu.



Ağır egzersiz zararlı

Son olarak, kalp hastalarına sıcak havalarda ağır egzersizlerden uzak durmalarını öneren Prof. Dr. Ergün Seyfeli, egzersizlerin sabah erken ya da akşamın geç saatlerinde yapılması ve tok karnına yapılan egzersizlerden kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İHA