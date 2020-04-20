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Sıcaklıklar Düşecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemle ilgili Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşeceğini bildirerek, vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar Düşecek

Kayseri ile beraber Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’ı etkileneceğini belirtilen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Karadeniz üzerinden ülkemizi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı ve hafta boyunca yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde hafta sonuna kadar etkisini göstermesi, 22 Nisan Çarşamba günü yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde görülmesi ve hafta sonunda bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Ülkemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen, sıcaklık değişimi ve yer yer görülecek kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yayımlanacak olan meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi önem arz etmektedir.”

Haber: Selma Kara

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