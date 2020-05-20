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Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, hava sıcaklıklarının düşeceğine dair meteorolojik değerlendirme yaptı.

Sıcaklıklar düşecek
Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: “Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor! Ramazan Bayramı’nda hava sıcaklıkların mevsim normalleri altında olacağı tahmin ediliyor.
Yurdumuz geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat ’ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmiştir.
Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yarın (21 Mayıs 2020 Perşembe) ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10-15 °C) olmak üzere azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir.
Aynı gün Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların Kayseri ve Sivas geneli ile Yozgat’ın doğu kesimlerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
Ülkemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen sıcaklık değişimi, kuvvetli rüzgâr ve yer yer görülebilecek kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yayımlanacak olan meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi önem arz etmektedir.”

Haber Merkezi

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Meteoroloji 7. Bölge MüdürlüğüHAVA DURUMU
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