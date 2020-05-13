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Sıcaklıklar hissedilir derecede artacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Sıcaklıklar hissedilir derecede artacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Hava sıcaklıklarının, Cuma gününden önümüzdeki hafta ortasına kadar hissedilir derecede artarak bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir."
 

Kurumsal

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