"Sigara hem sağlığın hem de cebin düşmanı!"

Dünya Sigara Bırakma günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında sigaranın zararlarına değinen Özer şu ifadelere yer verdi:

“Sigara, yapısı ve içinde barındırdığı kimyasallar ile birlikte zararları saymakla bitmeyen sağlık düşmanlarındandır. Akciğer kanserinin bir numaralı sorumlusu olan sigara aynı zamanda akciğer dokusuna zarar vermekte, kalp hastalıklarına ve felç durumlarına ise davetiye çıkarmaktadır. Her bir dumanda kalp ritmini hızlandıran bu sağlık düşmanı, kırmızı kan hücrelerinin yüksek miktarda karbonmonoksite maruz kalmasını sağlayarak dokulara giden oksijene engel oluyor ve vücuttaki damar yollarının zarar görmesine sebebiyet veriyor. Sigara sizin hem sağlığınızın hem de cebinizin düşmanıdır! İleri derecede fiziksel ve psikolojik bağımlılık yaratan bu illetin içinde arsenik (Fare Zehri), kadmiyum (Akü Metali), hidrojen siyanid (Gaz Odaları Zehri), tolüen (Tiner), amonyak ve propilen glikol gibi 400’den fazla zararlı zehir bulunmaktadır. Bunlar ise akciğerlerde toplanarak katrana, yani asfaltta sebebiyet vermekte. Her yıl dünyada 4 milyon insan sigaraya bağlı hastalıklardan ya da ani kalp krizlerinden hayatını kaybetmekte. Ülkemizde ise her yıl ortalama 83 bin 100 kişi sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitirmektedir. Toplamda 14 milyon insanımız tütün ve tütün mamulleri kullanırken 18 yaşın altındaki 252 bin çocuğumuz ne yazık ki sigara kullanmakta. Hükümetin, vatandaşlarımızın sigara bağımlılığını azaltma çabası sadece yeni kaynaklar oluştururcasına zamlar kullanılarak gerçekleşmektedir ve yıllara oranla sigara satışlarında gözle görülür bir azalma beklenirken bu azalma gerçekleşmemiş aksine 2016 yılında sigara satışı geçmiş yıllara göre de yüzde 2,2 artış göstermiştir bu da demek oluyor ki bu çaba yetersiz kalıyor . Zamlı fiyatlardan daha çok ailelere ve küçük yaşlardan itibaren bireylere verilmesi gereken sigara ile birlikte bağımlılık yapan maddelerin zararlarını konu alan eğitimler hem döneme hem de nesiller ilerledikçe geleceğe etki edecektir. Sigara bağımlılığı bilerek ve isteyerek ömrümüzü kısaltan bir olaydır. En yakın sağlık kuruluşlarından yardım isteyerek sigara bağımlılığından kurtulabilir, hayata ve sevdiklerimize, işimize ve yurdumuza dört elle sarılabiliriz! Bilinçli birey, bilgili toplum, sigarasız yaşam! Huzurun ve refahın anahtarı işte burada saklı.”



Kurum Haberi