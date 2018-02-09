Sigara her yıl 100 bin hayata mal oluyor

Sigara dumanında çoğunluğu toksik olmak üzere 4 bin civarında madde bulunuyor ve tek bir bir nefes çekildiğinde, 300 milyon ile 3 milyar partikülün akciğerlere girerek hücre yapısını bozduğunu; böylece hastalıklar için zemin hazırladığını belirten Doç. Dr. Tutar, “Sigara içenlerin KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) nedeniyle kaybedilme riskinin de 13 kat arttığını biliyoruz. Üreme sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı bilinen sigara, erkeklerde cinsel sorunların, kadınlarda da düşük ve ölü doğum riskini artıyor. Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan akciğer kanserlerinin yüzde 90’ından sorumlu olan sigara ayrıca özellikle kadınlarda kalp krizi geçirme riskinin iki kat artırıyor” dedi.



Pasif içiciler de zarar görüyor

Sigara kullanımı kişinin sadece kendisine değil, dumanı solumak zorunda kalan çevresindekilere de zarar verdiğini vurgulayan Doç. Dr. Nuri Tutar, sigara içenlerin eşlerinde akciğer kanseri gelişme riskinin, içmeyenlerin eşlerine göre yüzde 20-30 oranda arttığını ifade etti. Doç. Dr. Nuri Tutar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sigaranın yanmasıyla ortama iki tür duman salınıyor. Bunlardan bir tanesi filtreden geçerek bağımlının soluduğu dumandır ki, bu dumanın içeriğinde partiküler maddeler azalır. İkincisi ise tütün ürününün yanması ile uç kısmından çıkan ve filtreden geçmeyen yan akımdır. Bunun içeriği hem duman hem de partiküler maddeler açısından zengindir ve çevresel tütün dumanının yüzde 50-80’inini bu duman oluşturur. Bu nedenle zarar verme etkisi de yüksektir.”



Elektronik sigara, nikotin bağımlılığını pekiştiriyor

Günümüzde özellikle sigarayı bırakmak isteyenlerin tercih ettiği yöntemlerden biri olan elektronik sigaranın bağımlılıktan kurtulmaya bir faydası olmadığının altını çizen Doç. Dr. Tutar, “Aslında elektronik sigara da bir nikotin ürünü olduğu için alışkanlığın kesilmesine engel olmuyor. Aksine, nikotin bağımlılığın daha da pekiştiriyor. Kullanıcıyı psikolojik olarak sigarayı bıraktığı düşüncesine yöneltmesine rağmen vücuda nikotin girmeye devam ediyor” diye konuştu.



Doç. Dr. Tutar, sigara bırakıldıktan sonra kişilerde oluşan değişimlere dair şunları söyledi:

“20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale dönüyor. 8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale dönüyor, kalp krizi geçirme riski azalıyor. 24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten arınıyor. 2-12 hafta sonra, tüm vücuttaki dolaşım düzeliyor, solunum yolu iltihaplarına yakalanma riski azalıyor, yürürken yorulma ve tıkanma daha az görülmeye başlıyor. 12 ay sonra, koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalıyor. 5 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserleri riski yüzde 50 azalıyor. 10-15 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski hiç içmeyenlerle aynı seviyeye iniyor, akciğer kanseri riski sigara içenlere göre yüzde 50 azalıyor.”

İHA

