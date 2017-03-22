Sırp turist hayata döndü

Memorial Kayseri Hastanesinde Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ve ekibi tarafından 3 damarına 5 stent takılan 2 çocuk babası Radojkoviç, yaşadığı bu olaydan sonra Türkiye'yi her zaman yeniden doğduğu ülke olarak hatırlayacağını söyledi.

Dünya Kupası’nı izlemek için gelmişti

Bir süre önce memleketi Sırbistan’dan Kayseri’ye gelen Zoran Radojkoviç, Erciyes Kayak Merkezinde rahatsızlandı. Aniden başlayan göğüs ve sırt ağrısı şikayeti giderek artan Zoran Radojkoviç’e ilk müdahaleyi Erciyes’teki sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra Memorial Kayseri Hastanesi’ne ambulansla getirilen Zoran Radojkoviç’e, Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol müdahale etti. Yapılan anjiyo sonucunda Zoran Radojkoviç’in 3 damarının tıkalı olduğu anlaşıldı. İlk olarak kalp krizine neden olan damarına 3 stent takılan Zoran Radojkoviç, hayati tehlikeyi atlattı. Uzun bir süre koroner yoğun bakımda takibi yapılan Zoran Radojkoviç’in, tıkalı olduğu anlaşılan diğer iki damarına ise 2 stent daha takıldı.

“Türkiye'yi her zaman çok güzel hatırlayacağım”

Türkiye’yi ve doktorlarını hiç unutmayacağını dile getiren Zoran Radojkoviç, “Kalp krizi geçirdiğim tahmin edemedim. Göğüs ve sırt ağrısının soğuk algınlığı nedeniyle olduğunu düşündüm. Türkiye’de kalp krizi geçireceğim ve hastanede uzun süre yatacağım hiç aklıma gelmezdi. Doktoruma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de böyle donanımlı hastanelerin olması hayatımı kurtardı" dedi.

Hayata yeniden tutundu

Hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ise, “Hasta bize kalp krizi tablosuyla geldi. Acil olarak hastaya anjiyo yaptık. Anjiyo sonucunda 3 damarının tıkalı olduğu anlaşılan hastamıza toplam 5 stent taktık. Acilde fibrilasyona giren (öldürücü ritim) hasta, erken zamanlama ile yapılan müdahaleler ve damar açma işlemleri ile yeniden hayata tutundu” diye konuştu.

İHA