Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sivas'ta Siyer-i Nebi yarışması sonuçlandı

Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuğçe Doğuyurt Siyer-i Nebi yarışmasında Sivas ikincisi oldu.

Sivas'ta Siyer-i Nebi yarışması sonuçlandı
Vali Lütfi Tuncel Ortaokul Müdürü Ramazan Baker, yaptığı açıklamada, Sivas'ta Anadolu Gençli̇k Derneği̇nce Türki̇ye geneli̇nde bu yıl i̇ki̇nci̇si̇ düzenlenen Hz. Muhammed'in hayatını konu alan Si̇yer-i̇ Nebi yarışmasına 15 okuldan 2 bin öğrencinin katıldığını belirtti.
Baker, yarışmada öğrencileri Tuğçe Doğuyurt'un Sivas genelinde ikinci olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve Doğuyurt'la gurur duyduklarını söyledi.
Yarışmada dereceye giren ve Türkiye genelinde yapılacak yarışmaya girme hakkı kazanan Doğuyurt'a altın hediye edildi.
AA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140