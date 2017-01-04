Sivas'ta Siyer-i Nebi yarışması sonuçlandı Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuğçe Doğuyurt Siyer-i Nebi yarışmasında Sivas ikincisi oldu.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokul Müdürü Ramazan Baker, yaptığı açıklamada, Sivas'ta Anadolu Gençli̇k Derneği̇nce Türki̇ye geneli̇nde bu yıl i̇ki̇nci̇si̇ düzenlenen Hz. Muhammed'in hayatını konu alan Si̇yer-i̇ Nebi yarışmasına 15 okuldan 2 bin öğrencinin katıldığını belirtti.

Baker, yarışmada öğrencileri Tuğçe Doğuyurt'un Sivas genelinde ikinci olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve Doğuyurt'la gurur duyduklarını söyledi.

Yarışmada dereceye giren ve Türkiye genelinde yapılacak yarışmaya girme hakkı kazanan Doğuyurt'a altın hediye edildi.

AA

