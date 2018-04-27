SKOLYOZ HASTASI ÖĞRENCİNİN BAŞARISI

Skolyoz hastası 7. Sınıf öğrencisi Tuba Nur Aydın bir yıl önce ameliyat olmasının ardından resim sanatıyla uğraşmaya başladıDünya Su günü münasebetiyle 22 Mart tarihinde gerçekleştirilen ‘ Su için doğal çözümler ’ konulu yarışmada çizdiği resimle 3’üncü olan Aydın’a Devlet Su İşleri Tomarza Şube Müdürü Ümit Demir Yürek ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt tarafından ödül verildi.Okulda gerçekleştirilen töreni sonrasında açıklama yapan Aydın, “ Su hayattır, su sağlıktır, su hayatın tadıdır. Su olmaz ise hayat olamaz. Sağlık olmaz, Hayatın tadı kaçar “ dedi.Sınıf Öğretmeni Demet Duman, Okulda resim öğretmeni olmamasına rağmen, Aydın’ın kendi kişisel yeteneği ile yaptığı söyledi. Öğretmen Demet Duman, “ Gerçekten öğrencimiz kısa zaman önce önemli bir ameliyat geçirdi. Bu sıkıntılı günlerin ardından kendi kendine kimseden yardım almadan çizdiği resmin ödüle layık görülmesi elbette bizleri de kendisi kadar memnun etti “ diye konuştu.Skolyoz hastalığı; Omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır.

Haber: M. Furkan Şahin- Remzi Yıldırım

