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Sokak hayvanları sahipsiz kalmadı

Sektöre getirdiği yenilikler ve dünya şirketi olma hedefiyle tanınan Sedat Kılınç İnşaat, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı.

Sokak hayvanları sahipsiz kalmadı


Sedat Kılınç İnşaat AŞ, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında başlattığı proje kapsamında, kentteki 36 parkta 200 farklı noktaya, sokak hayvanları için mama ve su kapları bıraktı.
‘Unutma! Dünya büyük, paylaşmak lazım’ sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Hayvanların dertlerini ya da ihtiyaçlarını anlatma şansları yok. Onlar da bizim dostlarımız ve bazen dostlarımız sokaklarda yiyecek bulamayabiliyor. Bu bakımdan, farkındalık oluşturmak ve organizasyonumuzun başkalarına da örnek olması açısından bu projeyi gerçekleştirdik. Şehrimizde 36 parkta 200 farklı noktaya mama kapları yerleştirdik. İçlerine de, su ve 250 kilogram civarındaki kedi-köpek mamalarını koyduk” dedi.
İHA
 
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