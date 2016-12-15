Sokak hayvanlarına gıda desteği Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 36 ayrı alanda sokak hayvanları için çalışma yaptıklarını, ağır ve çetin geçen kış şartlarında gıda desteği sağlandığını söyledi.

Hava sıcaklığının eksilerin altında olduğu bu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve kar örtü altında yiyecek arayan kuşlar için park ve bahçe alanlarında yiyecek verildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu şehrin güzellikleri arasında yer alan kuş ve güvercinler yaz aylarında şehrimize canlılık katmaktadırlar. Bu şehrin havasını, suyunu paylaşıyoruz. Ancak bu kış aylarında yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyü bürünen park ve yeşil alanlarda yem bulmakta zorlanan kuşlara belediye olarak destek veriyoruz. Parklarda kendilerine buğday ve darı gibi yemler verilmektedir.“ dedi.



Buğday ve darı



Vatandaşların kendilerine yakın parklara ekmek artığı bıraktıklarını bundan da son derece mutlu olduklarını çünkü şehrin güzelliklerinin hep birlikte korunması gerektiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu çalışmada özellikle çocukları teşvik ettiklerini çünkü bu tür alışkanlıkların ileri ki yıllarda toplumda ortak değerleri koruma, paylaşma ve sahiplenme duygularını pekiştirdiğini kaydetti.





Belediyeye teşekkür

Yapılan çalışmayı takdirle karşıladıkların belirten vatandaşlar da, “Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı davranışın diğer kurumlara örnek olmasını diliyoruz. Can dostlarımız olan hayvanları koruyup, kollamak toplumda yaşayan herkesin görevidir.” dedi.





İHA

