Sokak hayvanlarının yaraları sevgiyle sarılıyor

Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale güzergâhında farklı zamanlarda meydana gelen kazalarda yaralanan 3 sokak köpeği, Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'' getirilerek burada çalışanların özverili gayretleriyle hayata tutundu.

Merkezin sorumlu veteriner hekimi Nihat Özkan, 2010 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan merkezde sokak hayvanlarının kontrolleri, aşıları ve kısırlaştırılmasının yanı sıra kazalarda yaralanan kedi, köpek ve diğer hayvanların tedavilerinin yapıldığını söyledi.







Yakın zamanda araç çarpması sonucu merkeze getirildikten sonra tedavileri tamamlanan 3 köpeği misafir etmeye devam ettiklerini belirten Özkan, bunlardan birinin Kırıkkale karayolu güzergahında çarpma sonucu ayağı kopma noktasına gelen Ratoweiller cinsi köpek olduğunu dile getirdi.

Hemen tedavi sürecini başlattıklarını anlatan Özkan, "Ratoweiller köpeğimiz ayağı kopma noktasındayken duyarlı bir vatandaş tarafından getirildi. Merkezimize geldiğinde çok kötü durumdaydı. Ayağını kesmek zorunda kaldık, tedavisini yaptık. Kliniğimizde kalıyor. Rehabilitasyon merkezimizde sağlıklı bir şekilde yaşıyor." dedi.

Yozgat yolunda yaralanan bir köpek için gece saatlerinde adeta seferberlik yaşandığını aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Araç çarpmasından dolayı merkezimize getirildi. Vatandaş istemeyerek çarpmış. Duyarlı bir vatandaştı. İstese bırakıp gidebilirdi. Bırakmayarak bize getirdi. Ben de bu hayvanın tedavisini yaptım. Ertesi gün de cep telefon numarasını aldığım vatandaşa bilgisini verdim. Sosyal medya üzerinden tedavi edilmiş haldeki videolarını gönderdim. Çok duygulandı. Ben de duyarlılığından dolayı vatandaşımıza teşekkür ettim."







Diğer bir köpeğin de Kayseri karayolu üzerinde tesadüfen görülerek merkeze getirildiğini anlatan Özkan, "Tesadüfen bir vatandaşımız görmüş. Kaza sonucu ayağı demire sıkışmış. Çok kötü durumdaydı. Yarım şekilde hayvanın ayağını kesmek zorunda kaldım, tedavisini yaptım. O da merkezimizde şu anda misafirimiz." diye konuştu.

Vatandaşların getirdiği veya şikayet üzerine topladıkları hayvanlara en iyi hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Özkan, "Vatandaşların getirdiği veya şikayet üzerine bizim toplayıp getirdiğimiz hayvanların kontrollerini, aşılarını tedavilerini yapıyoruz. Özellikle yollarda araçların çarptığı yaralı gelen kedi, köpek ve diğer hayvanların tedavilerini gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.